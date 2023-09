Pace, solidarietà ed inclusività: al via i Giochi asiatici di Hangzhou

Dal 23 settembre all’8 ottobre, ad Hangzhou, capitale della provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, va in scena la 19esima edizione dei Giochi asiatici. Il via ufficiale dell’evento è avvenuto lo scorso sabato, con il presidente cinese Xi Jinping che ha partecipato alla cerimonia di apertura. È la terza volta che la Cina ospita i Giochi asiatici, dopo i precedenti di Beijing e Guangzhou.

L’importanza dei Giochi asiatici di Hangzhou

Attraverso lo svolgimento dei Giochi asiatici, la Cina ha offerto al mondo una piattaforma per la pace e l'amicizia, riunendo persone di diverse regioni e differenti background etnici. L'iscrizione delle 45 nazioni facenti parte del Consiglio Olimpico dell'Asia ha ulteriormente evidenziato la partecipazione diffusa. Paesi e regioni come la Corea del Sud, la Mongolia e la Palestina hanno inoltre inviato a Huangzhou le loro più grandi delegazioni di sempre nella storia di questa manifestazione sportiva.

Un totale di oltre 12.000 atleti ha stabilito un nuovo record per il numero di partecipanti ai Giochi asiatici. Ma oltre a questo, i Giochi di Hangzhou si distinguono anche per essere l'edizione con il maggior numero di eventi rispetto ai precedenti Asian Games. Dal punto di vista organizzativo, comprendono 40 sport principali, 61 discipline e un totale di 481 eventi. Dei 40 principali, 29 sono discipline olimpiche che seguiranno il programma fissato per le prossime Olimpiadi di Parigi, mentre i restanti 11 sport non olimpici includono una vasta gamma di discipline provenienti da varie regioni dell'Asia. Inoltre, i Giochi introducono per la prima volta sport emergenti come skateboard, breakdance ed e-sports.

Hangzhou: la sede principale dell’evento

I Giochi sono principalmente ospitati dalla città di Hangzhou, mentre altre cinque città sono co-ospitanti. Si tratta, nello specifico, di Ningbo, Wenzhou, Huzhou, Shaoxing e Jinhua. I Giochi presentano un totale di 56 sedi di competizione, 31 strutture di allenamento indipendenti, un Asian Games Village, vantando la più ampia copertura regionale nella storia della manifestazione.

Il 16 settembre 2015, Hangzhou è stata onorata con il diritto di organizzare i 19esimi Giochi asiatici nel 2022. Come capitale della provincia di Zhejiang, Hangzhou prospera all'interno di un'eredità culturale che abbraccia millenni. Nel corso di diverse epoche della storia cinese, lo Zhejiang ha sempre assunto un ruolo fondamentale. Ancorato ai principi della politica di riforma e apertura della Cina, questa provincia ha favorito il suo sviluppo offrendo una prospettiva globale, garantendo un percorso verso il progresso.

Dal 2003, pur vivendo una notevole crescita economica, Hangzhou è rimasta incrollabile nel suo impegno a salvaguardare le sue preziose tradizioni culturali e ad abbracciare l'essenza dei valori universali. Il pil di Hangzhou è salito a quasi 1,9 trilioni di yuan nel 2022, posizionandolo tra i valori principali delle più importanti città della nazione. Nel frattempo, Hangzhou ha ottenuto il meritato successo all'interno del sistema di valutazione che evidenzia l'indice di felicità delle città cinesi, lo stesso che tiene conto della sicurezza sociale, del patrimonio culturale e del livello di civiltà.

I valori dei Giochi asiatici

In un banchetto di benvenuto in vista della cerimonia di apertura dei Giochi, il presidente Xi ha chiesto la promozione della pace, della solidarietà e dell'inclusività attraverso lo sport. Negli ultimi decenni, la stabilità generale della regione asiatica è stata mantenuta, mentre una rapida crescita economica ha dato vita al cosiddetto "miracolo asiatico".

Come collettivo legato dalla vicinanza geografica e dall'affinità culturale, il popolo dell'Asia possiede un senso unico del destino. È imperativo, dunque, sfruttare il potere dello sport come catalizzatore per la pace, sostenendo i principi della convivenza amichevole e perseguendo risultati reciprocamente vantaggiosi. Rifiutando le antiquate mentalità della Guerra Fredda e gli scontri divisivi basati sui campi, l'Asia può assumere un ruolo cruciale come pilastro incrollabile della pace e della stabilità globali.

Lo sport funge anche da potente canale per promuovere l'inclusività, coltivare la fiducia culturale e facilitare lo scambio di idee e l'apprendimento reciproco. Attraverso questi sforzi, l'Asia può continuare a scrivere un nuovo capitolo di straordinari risultati nel suo ricco arazzo di civiltà.

La Cina, in tutto ciò, ha sempre attribuito grande importanza allo sviluppo dello sport e si è impegnata attivamente in eventi olimpici internazionali, incarnando il motto olimpico di "Più veloce, più alto, più forte - Insieme". Dopo le ultime Olimpiadi invernali, i riflettori sono ora puntati sui Giochi Asiatici. Per l’importanza dello sport ma anche per i valori di pace incarnati dall’evento