Pakistan, sei bambini intrappolati a 300 metri d’altezza in una funivia: è corsa contro il tempo

È corsa contro il tempo per salvare le otto persone, sei bambini e due adulti, intrappolate da stamattina in una cabina di una funivia che attraversa la profonda valle di una remota regione del Pakistan nord-occidentale. Le operazioni di soccorso si stanno rivelando più difficili del previsto ha fatto sapere l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri e si stanno cercando soluzioni che non mettano in pericolo la vita dei passeggeri.

L’incidente

I bambini stavano utilizzando la funivia per andare a scuola quando un cavo si è rotto a un'altezza di circa 365 metri. "La cabina è sospesa con una sola fune. All'interno ci sono almeno otto occupanti, principalmente scolari" , ha dichiarato all'Afp l’alto funzionario dell'agenzia di soccorso provinciale Abdul Basit Khan. L'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri ha precisato in un comunicato che sei bambini e due adulti si trovano a bordo a un'altezza di almeno 275 piedi e che è stato chiesto all'esercito di effettuare una missione di salvataggio in elicottero.

I tentativi di salvataggio

Secondo l’alto funzionario della provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Kp) Syed Hammad Haider, la cabina funivia è sospesa a circa 305-365 metri dal suolo. "Abbiamo chiesto al governo del Kp di fornire un elicottero perché le attività di soccorso non sono possibili senza l'aiuto di tale mezzo" , ha dichiarato questa mattina. La situazione nel corso della giornata, però, è peggiorata costringendo i soccorritori a interrompere le operazioni di salvataggio con l’elicottero. Proseguendo nell’intervento si sarebbe messo a rischio l'unico cavo dell'impianto che ancora non si sia spezzato.

I timori del governo pakistano