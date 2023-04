Pallone-spia cinese sugli Usa "Ha rubato immagini militari"

Il pallone spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti, a partire dal 28 gennaio scorso, è stato in grado di raccogliere informazioni da diversi siti militari americani sensibili. In particolare il pallone ha sorvolato la base aerea di Malmstrom, in Montana, dove sono immagazzinate alcune risorse nucleari.

A dichiararlo è NBC News che ha sentito due alti funzionari statunitensi e un ex alto funzionario della Casa Bianca. La Cina è stata in grado di controllare il pallone in modo che potesse effettuare più passaggi su alcuni dei siti sensibili e anche di inviare in tempo reale, non tanto immagini, quanto piuttosto segnali elettronici, che possono essere raccolti da sistemi d’arma e includere comunicazioni raccolte dal personale della base.

I tre funzionari hanno dichiarato che la Cina avrebbe potuto raccogliere molte più informazioni se non fosse stato per gli sforzi dell’amministrazione di aggirare potenziali obiettivi e oscurare la capacità del pallone di captare i segnali e trasmetterli. Una volta che l’esistenza del pallone è diventata pubblica, la Cina, che ha sempre parlato di raccolta di dati meteo, ha aumentato la velocità dell’aerostato, nel tentativo di farlo uscire dallo spazio aereo statunitense il più rapidamente possibile. Ma la cosa non è riuscita e il pallone è stato abbattuto il 4 febbraio al largo delle coste della Carolina del Sud.