Il papà muore per infarto, bimbo di 2 anni trovato morto di fame vicino a lui

Ascolta ora: "Il papà muore per infarto, bimbo di 2 anni trovato morto di fame vicino a lui"

Una tragedia dolorosa e inaccettabile quella avvenuta nel Lincolnshire, in Inghilterra: un bambino di soli 2 anni è infatti morto di stenti dopo che il padre era deceduto in casa qualche giorno prima a causa di un infarto. Nessuno era venuto in soccorso dell'uomo, così il piccolo era rimasto da solo, senza nessuno che si occupasse di lui. Chi ha fatto la straziante scoperta, ha trovato il piccolo ancora abbracciato al corpo del genitore.

La storia che sconvolge l'Inghilterra

Un incubo, una storia difficile anche solo da ascoltare. A perdere la vita sono stati Kenneth Battersby, di 60 anni, e il piccolo Bronson Battersby, di soli 2 anni. I due sono stati trovati morti lo scorso 9 gennaio nella loro abitazione a Skegness, nel Lincolnshire. Stando a quanto riferito dai quotidiani inglesi, sono stati i servizi sociali, che seguivano la famiglia, a fare la drammatica scoperta. I membri dell'ente erano infatti preoccupati per non aver avuto più notizie dei due.

La mattina del 9 gennaio sono entrati in casa, trovando padre e figlio vicini, entrambi deceduti. Dagli accertamenti eseguiti sui corpi è poi emerso che il primo a morire era stato Kenneth, stroncato da un infarto. Il piccolo Bronson ha resistito da solo ben 14 giorni, senza nessuno a nutrirlo. Dopo due settimane, il corpo del bambino, pesantemente denutrito, non ha retto. Il piccolo è morto di stenti.

Sul caso il consiglio della contea del Lincolnshire ha deciso di avviare un'indagine. La famiglia, infatti, avrebbe dovuto essere soggetta a controlli da parte dei servizi sociali per l'infanzia almeno una volta al mese. Gli inquirenti intendono verificare che padre e figlio abbiano ricevuto adeguata assistenza.

Stando a quanto emerso, dopo non aver più ricevuto notizie dal 27 dicembre, un assistente sociale si era recato a casa dei due lo scorso 2 gennaio, senza ricevere risposta. Avrebbe informato di questo la polizia, per poi fare ritorno all'abitazione due giorni dopo, senza ricevere ancora risposta. Il ritrovamento è avvenuto il 9 gennaio, quando l'assistente sociale è riuscito a entrare in casa usando la chiave fornita dal proprietario dell'immobile.

Una morte orribile

Una morte orribile quella del piccolo Bronson, deceduto a causa della fame e della disidratazione. "Bronson è morto di fame perché suo padre è morto", ha dichiarato al The Sun la 43enne Sarah Piesse, madre del piccolo separata da Kenneth. "Pensano che Kenneth sia morto non prima del 29 dicembre".