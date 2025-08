Parigi, si accende una sigaretta dalla fiamma del Milite Ignoto: arrestato

Un gesto che ha scosso l’opinione pubblica e il governo, con il ministero dell’Interno pronto a punizioni esemplari. A Parigi, lo scorso 4 agosto, un uomo senza fissa dimora di nazionalità marocchina si è acceso una sigaretta con la fiamma della tomba del Milite Ignoto posta sotto l'Arco di Trionfo. Il 47enne è stato arrestato ieri attorno alle ore 18.00 in Avenue de la Grande Armée. Dopo aver negato ogni responsabilità, ha ammesso i fatti.

Il cittadino marocchino è accusato di "aver violato una tomba, un'urna cineraria o un monumento eretto in memoria dei defunti", reato che comporta un rischio teorico di un anno di carcere e una multa di 15 mila euro. Ma non è tutto. Secondo quanto riportato dalla stampa transalpina, il ministro dell’Interno Bruno Retailleau sarebbe pronto a ritirare il permesso di soggiorno dell’uomo. “Questo gesto indegno e miserabile mina la memoria di coloro che sono morti per la Francia” la sua rabbia in un post su X.

Il responsabile del gesto choc alla tomba del Milite Ignoto non è sconosciuto alle forze dell’ordine. Il 47enne ha numerosi precedenti penali tra cui furto d'auto, danneggiamento, violenza o ingiuria pubblica a causa della razza. Ricordiamo che ieri la ministra Patricia Mirallès, titolare della delega alla Memoria e ai veterani, aveva confermato l’avvio di un’azione legale nei confronti dell’uomo responsabile di "un oltraggio alla memoria degli uomini caduti per la Francia".

Il video dell’episodio è stato girato da una turista lettone e pubblicato per la prima volta su TikTok. Intervistata da Le Figaro, la donna ha spiegato che l’uomo “non sembrava ubriaco o sotto l’effetto di droghe”: “Al contrario, era chiaramente consapevole di ciò che stava facendo e sembrava orgoglioso di averlo fatto".

Una testimonianza che aggrava la posizione già delicata dell'immigrato.

La tomba del Milite Ignoto è collocata sotto l'Arco di Trionfo dall'11 novembre 1920 in memoria dei soldati caduti per la Francia durante la Prima Guerra Mondiale.