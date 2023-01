Parto record: quanto pesa il neonato più grande al mondo

Un nuovo record da Guinness dei Primati si è realizzato in Brasile, esattamente in Amazzonia, dove nelle scorse ore è venuto alla luce il neonato più grande del mondo: Angerson Santos appena uscito dalla pancia di mamma ha lasciato tutti di stucco per le sue dimensioni, 7,238 kg e già 59 cm di altezza.

Il parto da record

Come si legge sulla pagina Facebook dell'ospedale, il Padre Colombo di Parintins, il parto cesareo è andato nel migliore dei modi ma è stato scelto dai medici quando, durante una delle ultime visite della madre, la 27enne Cleidiane Santos dos Santos, le è stato detto che il nascituro aveva dimensioni troppo grandi per poter essere partorito in maniera naturale.

"Un bebè gigante"

Come si vede sul post, il Dottor Francisco che si è preso cura del neonato ha eseguito l'ecografia di rito nell'area di neonatologia dell'ospedale sottolineando come il piccolo stia bene ed abbia già iniziato a nutrirsi con il latte materno. Di sua spontanea iniziativa, l'ospedale si è attivato per raccogliere i fondi necessari all'acquisto di vestiti idonei a un neonato così grande dal momento che quelli previsti dalla madre non sono sufficienti per il figlio che ha una taglia così grossa e paragonabile a bambini già più sviluppati dell'età compresa tra i 9 mesi e un anno. " Non mi aspettavo questa sorpresa. Pensavo che sarebbero stati quattro chili, ma si è scoperto che erano sette chili ", ha dichiarato la donna ai quotidiani locali. " Voglio ringraziare l'equipe dell'Ospedale Padre Colombo che mi sta dando forza e mi tratta molto bene. Da quando sono arrivata qui, se non fosse stato per loro, non so cosa ne sarebbe stato di me" . Secondo altre informazioni, la donna avrebbe già cinque figli ma, tutti i precedenti, non avevano le misure del piccolo grande Angerson Santos.

Il neonato più grande di sempre

Angerson Santos ha polverizzato il record amazzonico del 2014 che apparteneva al piccolo Pedro Aluizio, nato sempre a Parintins: il suo peso era di circa sei chili e 740 grammi ed era alto 57 centimetri, misura non molto differente da quella attuale (2cm in meno). Ancora prima, nella zona amazzonica era nato un bambino di 6,12 chili e 56 cm di altezza nel 2011. In ogni caso, il record dei record che ancora resiste nel Guinness World Records parla italiano ed era il neonato dato alla luce dalla signora Carmelina Fedele nel lontano 1955 ad Aversa, provincia di Caserta: quel neonato, appena uscito dalla pancia di mamma, pesava addirittura 10,2 chilogrammi.