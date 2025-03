Va in bagno poi lo svenimento: ecco il rischio in aereo che non tutti conoscono

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia incredibile quella di Emily, una passeggera di 33 anni che ha accusato uno brutto malore mentre stava viaggiando a bordo di un aereo diretto a Dubai. La giovane ha raccontato su TikTok di aver vissuto un'esperienza di morte in quella particolare circostanza, e ha voluto avvertire gli altri futuri viaggiatori per metterli in guardia.

Nel suo video, pubblicato sull'account "alwayssingingmom", la giovane donna ha spiegato che era in volo da ben 13 ore, senza avere mai fatto scalo, per raggiungere Dubai da Toronto (Canada). Quando mancavano circa due ore all'atterraggio, dopo essere rimasta ferma per oltre 10 ore, si era alzata per recarsi al bagno e proprio lì era crollata a terra. "Stavo aspettando il bagno e ho sentito questo dolore sordo e profondo al petto, dal nulla ", ha spiegato. " Ho tossito tre volte e quella è stata l'ultima cosa che ricordo ". La brusca caduta, come mostrato anche nel filmato, le ha lasciato un ematoma all'occhio e altri sulle braccia.

Emily sarebbe rimasta incosciente per almeno cinque minuti prima di riprendersi. Una volta tornata a terra, la donna è stata sottoposta a dei controlli che hanno individuato un coagulo di sangue che stava bloccando il corretto flusso di sangue ai polmoni. Qualcosa di insolito per la 33enne, che godeva di ottima salute. Il malore accusato, dunque, derivava da una condizione chiamata embolia polmonare bilaterale massiva a sella. Si tratta di una vera e propria emergenza medica, capace di uccidere un paziente su quattro.

L'embolia che ha colpito Emily può essere causata dalla trombosi venosa profonda che può originarsi in volo se un passeggero resta fermo troppo a lungo. Solitamente il coagulo resta nelle gambe, causando gonfiore e dolore, ma se si stacca e raggiunge altri distretti del corpo la situazione può farsi seria. Secondo i medici che hanno curato la 33enne, a causare la sua embolia sarebbe stata la combinazione del volo in aereo molto lungo e dell'assunzione di farmaci anticoncezionali.

" Per favore, alzatevi e muovetevi sui vostri voli ", ha dichiarato

"Se state assumendo anticoncezionali a base di estrogeni o se state facendo una terapia ormonale per la perimenopausa, la menopausa, per favore parlate con il vostro medico".

Emily, rivolgendosi ai suoi followers.