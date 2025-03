Paura in aeroporto, uomo armato di coltello prende hostess in ostaggio: l'eroico salvataggio dell'ex campione di pugilato

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di altissima tensione quelli vissuti l'altro giorno all'aeroporto di Almaty, in Kazakistan. Un malvivente armato di coltello ha infatti preso in ostaggio una giovane donna addetta alla sicurezza, minacciando di farle del male se non fosse stato ascoltato, e solo il tempestivo intervento di un cittadino ha evitato il peggio.

Il criminale non è stato fortunato, perché il cittadino in questione era l'ex pugile 52enne Musa Abdraim. L'uomo, padre di cinque figli, non è rimasto indifferente quando ha visto il malvivente afferrare la dipendente dell'aeroporto, la 21enne Botagoz Mukhtarova, e trascinarla per i capelli per tenerla di mira con il suo coltello. Abdraim ha proposto uno scambio, si è offerto come ostaggio al posto della giovane, senza mostrare le proprie intenzioni.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, Abdraim si era recato in aeroporto per salutare un amico. La sua presenza nell'aerostazione si è rivelata fondamentale. Il criminale armato di coltello ha accettato lo scambio di ostaggio, lasciando andare la 21enne. Abdraim si è quindi consegnato, avendo così la possibilità di avvicinarsi al malintenzionato. Quest'ultimo, stando alle ricostruzioni fornite, avrebbe addirittura minacciato di far esplodere una bomba servendosi del proprio cellulare.

Musa Abdraim ha però mantenuto il sangue freddo, restando calmo. Alla prima distrazione del criminale è però subito scattato, disarmando il soggetto e poi atterrandolo con una rapida mossa di pugilato. A quel punto è potuta intervenire la polizia. "Ho capito che l'avrebbe pugnalata. Gli ho detto: 'Prendimi in ostaggio invece di lei'" , è quanto dichiarato dall'ex pugile, come riportato dal New York Post.

Il malvivente, un uomo di 67 anni, è stato bloccato e arrestato. La situazione in aeroporto è tornata alla normalità.

Dopo questo evento, il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev si è complimentato con Musa Abdraim, annunciando la propria intenzione di insignirlo con una medaglia al valore.