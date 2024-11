Paura al Castello di Windsor. Uomini a volto coperto nella tenuta dov'erano William, Kate e i bambini

Ascolta ora 00:00 00:00

Preoccupante violazione della sicurezza al Castello di Windsor, dove un gruppo di uomini dal volto coperto ha fatto irruzione, avvicinandosi pericolosamente al luogo in cui alloggiavano William e Kate insieme ai loro figli. I soggetti avrebbero abbattuto una barriera e poi scalato un'alta recinzione, accedendo indisturbati alla tenuta. Un errore non da poco per la sicurezza dei reali britannici. La notizia è stata riportata oggi da tutti i quotidiani inglesi, ma il fatto sarebbe avvenuto a ottobre.

Il raid notturno

Secondo quanto trapelato, l'episodio risalirebbe a domenica 13 ottobre. Degli uomini, col volto rigorosamente coperto, avrebbero usato un camion rubato per buttare giù un cancello e inoltrarsi nella vasta tenuta del Castello di Windsor. L'obiettivo, a quanto pare, era quello di impossessarsi di alcuni mezzi agricoli. Ottenuto ciò che volevano, sarebbero poi fuggiti a bordo di un pick-up e di un quad precedentemente sottratto a un fienile a Shaw Farm.

Ciò che sta infiammando la cronaca inglese, tuttavia, è ovviamente la falla dimostrata dalla sicurezza. Quando i presunti ladri hanno fatto irruzione nella tenuta, Re Carlo e la Regina Camilla non si trovavano nella loro residenza ma, a quanto sembra, erano presenti i Principi di Galles. William e Kate, infatti, stavono dormendo nell'Adelaide Cottage, a i malviventi si sarebbero avvicinati molto a quell'edificio. Insieme al Principe e alla Principessa di Galles, è bene ricordarlo, si trovano anche i loro tre figli: George (11 anni), Charlotte (9 anni) e Louis (6 anni). Tutti e cinque avrebbero continuato a dormire, non accorgendosi di nulla. Si tratta di un fatto comunque grave, perché all'interno dell'Adelaide Cottage si trovano due, se non di più, potenziali eredi al trono (William e George).

La situazione

Secondo le ultime informazioni arrivate dal Regno Unito, il cancello sfondato dai ladri è rimasto gravemente danneggiato e al momento non è utilizzabile. Si trattava della via d'uscita più vicina all'Adelaide Cottage e la famiglia reale era solita passare proprio da lì. Secondo alcune fonti, i malviventi devono aver tenuto a lungo d'occhio quella via di accesso prima di tentare il colpo.

" Ci sono allarmi al Castello di Windsor, ma la prima volta che qualcuno ha saputo che c'era stata un'effrazione è stato quando hanno sfondato la barriera di sicurezza all'uscita di Shaw Farm Gate ", ha dichiarato una fonte al The Sun. "Verso le 23.45 di domenica 13 ottobre, abbiamo ricevuto una segnalazione di furto con scasso in una proprietà su un terreno della Crown Estate vicino alla A308 a Windsor. I trasgressori sono entrati in un edificio agricolo e sono scappati con un pick-up Isuzu nero e un quad rosso.

Poi si sono diretti verso la zona di Old Windsor/Datchet. Non sono stati effettuati arresti in questa fase e sono in corso le indagini", è quanto dichiarato da un portavoce della polizia.

Al momento non si hanno notizie di arresti.