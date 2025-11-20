Abbonati
In evidenza
Cronaca internazionale

Paura alla Cop30 per un grosso incendio nella zona padiglioni: partecipanti evacuati

Un vasto incendio è scoppiato alla trentesima conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: ecco cosa è successo

Paura alla Cop30 per un grosso incendio nella zona padiglioni: partecipanti evacuati
00:00 00:00

Tanta paura all'eventoCOP30 che si sta tenendo a Belém, nello Stato del Pará, in Brasile. Nel corso della giornata di oggi, giovedì 20 novembre, è infatti scoppiato un violento incendio che ha coinvolto alcuni padiglioni. Tutti i partecipanti sono stati evacuati.

La COP30 (Conferenza delle Parti) è giunta alla trentesima conferenza annuale delle Nazioni Unite. L'argomento centrale sono ovviamente i cambiamenti climatici. Proprio per questo è stata scelta come città ospitante Belém, in Brasile. L'Amazzonia è stata considerata una location d'impatto e decisamente simbolica, dato che sono sempre di più gli attivisti che si battono per la conservazione della preziosa foresta. L'evento, cominciato il 10 novembre, dovrebbe concludersi il venerdì 21.

Cop al via senza Usa, Cina e India. Il clima? Non è più un'emergenza

A un giorno dalla chiusura, dunque, è accaduto l'imponderabile. Secondo quanto riferito da Globo.com l'incendio sta interessando la zona blu del padiglione, dove si svolgono i negoziati e si trovano parecchi diplomatici e ministri. A quanto pare sarebbe addirittura saltata l'elettricità. Nonostante la paura, non risulterebbero feriti. L'allarme anticendio è scatattao subito, e il personale della sicurezza ha subito provveduto ad evacuare le persone presenti, accompagnandole alla zona green da dove è stato possibile uscire.

Ci sono stati momenti di panico, e alcune persone fuori controllo hanno cominciato a correre per i corridoi.

I vigili del fuoco sono intervenuti e al momento le fiamme sembrano essere sotto controllo. Non ci sono feriti, e non si conoscono ancora le cause dell'incendio.

Le contraddizioni della Cop30: la conferenza green va a gasolio

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica