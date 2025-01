Paura in Corea del Sud, brucia un palazzo a Seongnam: panico in strada

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora paura in Corea del Sud. Dopo il terribile disastro aereo avvenuto lo scorso 29 dicembre, arriva stamani la notizia di un grosso incendio scoppiato in un edificio della città di Seongnam, Gyeonggi, alla periferia sud-est di Seul. Il rogo si è verificato in un palazzo di otto piani causando diversi feriti e impiegando un considerevole numero di vigili del fuoco.

Stando alle informazioni giunte sino ad ora, l'allarme è scattato intorno alle 16.37 (ore locali coreane) di oggi, venerdì 3 gennaio. A quanto pare le fiamme hanno invaso alcuni locali di un edificio commerciale di otto piani, generando il panico fra le persone in strada. Immediata la chiamata ai soccorsi, subito intervenuti sul posto. Compresa la situazione, le autorità competenti hanno alzato il livello di intervento da 1 a 2, e diverse squadre di pompieri sono state mobilitate.

Almeno 103 gli uomini dei vigili del fuoco impiegati per sedare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L'edificio è strutturato in otto piani visibili e cinque sotterranei. Sono stati immediatamente attivati dei percorsi sicuri per far evacuare le persone presenti all'interno dell'edificio. Al momento, secondo il New York Times, sono state messe in salvo 240 persone, mentre 70 sono riuscite a fuggire da sole dal palazzo. In totale sarebbero stati 300 i soggetti all'interno della costruzione.

Sono 30 i feriti registrati fino ad ora, tutti non gravi. Molti sono stati accompagnati negli ospedali vicini, e fra di loro ci sarebbero anche dei bambini.

Una volta estinto completamente l'incendio sarà possibile effettuare controlli approfonditi per risalire alle sue cause.

Per adesso sembra che ilsi sia originato da una cucina al primo piano dell'edificio. Le autorità locali hanno consigliato alla popolazione di fare attenzione all'inalazione dei fumo, e di non avvicinarsi alla zona.