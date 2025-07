Paura al festival Tomorrowland in Belgio: incendio fuori controllo divora il palco principale

A pochi giorni dalla sua apertura, un violento incendio devasta il palco di Tomorrowland, il celebre festival di musica elettronica che si svolge ogni anno in Belgio. Le cause sono ancora da accertare e, a quanto pare, il rogo sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco, subito accorsi per sedare le fiamme.

L'incendio è scoppiato nel corso della giornata di oggi, mercoledì 16 luglio. Per furtuna, dato che l'evento non era ancora iniziato, non era presente il pubblico. Sul posto si trovavano tutti i dipendenti che lavorano per la realizzazione della kermesse musicale. A scatenare le fiamme sarebbero stati i fuochi d'artificio sistemati nelle vicinanze del palco principale, dove vengono tenuti tutti quegli strumenti utili a creare gli effetti scenici dello show. Tutto, in ogni caso, è ancora da verificare.

L'allarme è stato dato subito e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. Purtroppo il fuoco ha investito il palco principale, lasciandone ben poco. La buona notizia, però, è che non ci sarebbero feriti. Sembra che i pompieri siano ancora al lavoro, perché l'incendio si sta rivelando molto difficile da estinguere. Intanto sul web stanno girando alcuni video in cui si vede il rogo e una colonna di fumo nero che si leva verso il cielo, ben visibile anche a chilometri di distanza.

" L'incendio è divampato vicino al palco principale. Non conosciamo ancora la causa esatta. Ma la nostra priorità assoluta ora è mettere tutti in salvo, così come la sicurezza di tutti i residenti locali. Vi daremo ulteriori comunicazioni in seguito ", è quanto dichiarato da Debby Wilmsen, portavoce di Tomorrowland, ai media locali. " La nostra priorità ora è la sicurezza dei nostri visitatori e di coloro che si trovano nell'area circostante ", ha affermato il sindaco di Boom, Jeroen Baert, al The Mirror.

Il primo cittadino ha annullato la sua vacanza in Germania e per tornate in Belgio e gestire la situazione.

Il festival doveva cominciare fra pochi giorni. L'apertura dell'edizione 2025 era infatti fissata per venerdì 18 luglio. Non è detto che adesso non ci siano degli slittamenti.