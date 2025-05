Paura a Parigi, banda criminale tenta di rapire la figlia di un magnate di crypto in pieno giorno

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di paura nel cuore di Parigi, dove una banda di uomini a volto coperto ha cercato di rapire la figlia e il nipote del proprietario di una società di criptovalute. I criminali hanno tentato di caricare con la forza le vittime a bordo di un furgone bianco, ma hanno trovato una strenua resistenza, tanto che alla fine sono stati costretti ad arrendersi.

Secondo quanto riferito dai media francesi, l'episodio si è verificato nella giornata di oggi, martedì 13 maggio, intorno alle 8.20, a rue de la Pache, unidicesimo arrondissement di Parigi. La figlia del magnate, una donna di 34 anni, si trovava insieme al figlioletto di 2, quando è stata raggiunta da tre uomini con il volto coperto. Questi l'hanno aggredita in modo molto violento, incuranti dei pianti del bambino, e hanno cercato di costringerla a salire sul loro furgone bianco, un mezzo della Chronopost, posteggiato nelle vicinanze. La 34enne ha opposto una strenua resistenza, lottando per liberarsi. In questo modo ha attirato l'attenzione dei passanti.

Ad accorrere in aiuto della vittima è stato il suo compagno, e padre del bambino. L'uomo ha lottato contro i rapitori per liberare la 34enne e il bambino. Non solo. Come si vede dai video che stanno circolando sulla rete, a intervenire è stato anche un ragazzo, corso impugnando un estintore.

Sorpresi dalla pronta reazione, i crininali si sono dati alla fuga. Saliti a bordo del furgone - uno di loro impugnava una pistola - i malviventi sono scappati in fretta. Il veicolo della Chronopost è stato poi rinvenuto abbandonato in un'altra strada.

Sul caso stanno indagando le autorità francesi, intenzionate a risalire all'identità dei responsabili.

La donna è figlia del CEO e co-fondatore di, una piattaforma di scambio di criptovaluta francese fondata nel 2011. Preoccupa come un simile episodio sia avvenuto alla luce del sole e in pieno centro.