Paura su un volo diretto ad Amsterdam: 25 feriti per forti turbolenze

Momenti di grande paura a bordo del volo Delta Air Lines 56, decollato da Salt Lake City e diretto ad Amsterdam: nel corso della tratta il velivolo ha incontrato delle fortissime turbolenze che hanno costretto il pilota a richiedere un atterraggio d'emergenza. Molti passeggeri hanno riportato delle ferite.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 30 luglio. Partito da Salt Lake City (Utah) e diretto ad Amsterdam, l'aereo, un airbus A33-900, trasportava a bordo 275 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio. Durante il tragitto il vettore della Delta è stato colpito da una violentissima turbolenza, cosa che ha comportato la richiesta di effettuare un atterraggio d'emergenza.

L'aereo è stato quindi dirottato sull'aeroporto di Minneapolis-St. Paul, dove è atterrato intorno alle ore 20.00. In alcuni filmati diffusi dai media statunitensi si vedono i passeggeri, frastornati, che lasciano il velivolo.

I vigili del fuoco e i paramedici si sono fatti trovare pronti per fornire assistenza medica iniziale. La compagnia aerea Delta Air Lines ha fatto sapere che 25 passeggeri sono stati portati in ospedale a causa delle ferite riportate in quei terribili attimi.

Purtroppo le turbolenze sono dei problemi reali che possono avvenire in volo, e ne abbiamo già diversi esempi.

Stando a quanto riferito dal National Transportation Safety Board, dal 2009 si sono registrati ben 207 feriti provocati dalle turbolenze in volo, e questo dato si riferisce solo ai viaggi avvenuti entro il territorio degli Stati Uniti.