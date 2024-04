Paura sul volo della FlySafair, la ruota si stacca ed esce fumo: atterraggio d'emergenza

Ancora problemi per la Boeing, uno dei suoi aerei in dotazione alla compagnia FlySafair è infatti stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza dopo che una delle ruote si è staccata in fase di decollo, provocando anche fuoriuscita di fumo.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, la vicenda è avvenuta la scorsa domenica, in Sud Africa. Il Boeing 737 della compagnia FlySafair si trovava in fase di decollo quando si è verificato il grave incidente. In un video diffuso sul web, si vede chiaramente una delle ruote dell'aereo staccarsi e allontanarsi lungo la pista, mentre viene prodotto del fumo. Da tenere presente che il velivolo era pieno di persone già a bordo, pronte per la partenza. Per fortuna l'aereo ha potuto effettuare rapidamente un atterraggio di emergenza sulla pista dell'aeroporto internazionale OR Tambo di Johannesburg.

Chi si trovava a bordo ha dichiarato di aver udito un botto, seguito a un forte stridio. E' stata una fortuna che il velivolo non si fosse ancora allontanato dall'aeroporto di partenza: in questo modo, infatti, ha potuto tornare immediatamente indietro. Da quanto riferiscono le autorità che hanno esaminato l'aereo, sia il telaio che l'ala destra sono parzialmente crollati nell'incidente.

Non sono stati registrati feriti. A bordo, dunque, solo tanta paura. Il personale di terra ha immediatamente notato la ruota di atterraggio rimasta a terra, informando i piloti. L'aereo, diretto a Città del Capo, è quindi atterrato a Johannesburg. Dopo l'atterraggio di emergenza, i passeggeri sono sbarcati e quindi invitati a salire su un aereo di riserva per Città del Capo. La partenza è avvenuta poche ore dopo.

La situazione attuale

L'episodio ha naturalmente suscitato clamore. Boeing ha rifiutato di commentare l'incidente in Sud Africa. In questo periodo l'azienda, come ricordato dal New York Post, è chiamata a rispondere circa la qualità e la sicurezza nelle fasi di produzione degli aerei.