Il pneumatico del Boeing 777 cade dopo il decollo: il video choc

Per fortuna non si sono registrati feriti ma soltanto una macchina distrutta (al cui interno non c'era nessuno) in un parcheggio nei pressi dell'aeroporto di San Francisco: un Boeing 777 della United Airlines, appena decollato dallo scalo californiano ha perso una delle enormi ruote del suo carrello come è stato ben documentato dai video che circolano in rete. Nel dettaglio, di tratta di uno pneumatico della parte inferiore del Boeing. Inizialmente diretto a Osaka, in Giappone, per motivi di sicurezza dovuti a questo incidente di percorso l'aereo è atterrato in sicurezza all'aeroporto di Los Angeles.

L'incidente dopo il decollo

Sul video si vede chiaramente come, pochi istanti dopo essersi alzato da terra, l'aereo perde un enorme pneumatico prima della normale chiusura del carrello: una volta che i piloti hanno scoperto l'accaduto (non si sa se la segnalazione sia arrivata direttamente dalla torre di controllo), il volo è stato prontamente dirottato allo scalo più vicino per evitare qualsiasi tipo di conseguenza. Sull'incidente è stata avviata un'indagine secondo quanto dichiarato dal portavoce della Federal Aviation Administration (Faa), Tony Molinaro.

La nota di United Airlines

Tutto bene, come detto, per le 249 persone a bordo tra cui 235 passeggeri, 10 assistenti di volo e quattro piloti. Sull'accaduto adesso sta indagando la Faa (Federal Aviation Administration). " Il nostro team ha rapidamente organizzato un nuovo aereo per portare i clienti a Osaka", ha spiegato la United Airlines a NbcNews con una nota in cui ringrazia piloti e assistenti di volo " per la loro professionalità nel gestire questa situazione. Siamo anche grati ai nostri team a terra che aspettavano con un rimorchiatore per spostare l'aereo subito dopo l'atterraggio e ai nostri team in aeroporto che hanno assistito i clienti al loro arrivo".

Da alcune foto amatoriali pubblicate su X, sembra che lo pneumatico sia caduto sopra un'auto nel parcheggio di San Francisco dove sarebbe stata danneggiata anche una recinzione. La compagnia americana rassicura, comunque, tutti i suoi passeggeri: il Boeing 777-200 che ha perso una ruota ha " sei pneumatici su ciascuno dei due montanti principali del carrello di atterraggio " ed è " progettato per atterrare in sicurezza con pneumatici mancanti o danneggiati ". Nel suo arrivo all'aeroporto di Los Angeles, l'aereo è atterrato in sicurezza ma fermandosi a circa due terzi della pista pronto per essere rimochiato nell'area destinata come hanno affermato i funzionari dell'aeroporto.