Paura al Trump hotel. Esplode Cybertruck Tesla: un morto e sette feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di panico di fronte all'hotel di Las Vegas di proprietà del neo-eletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump: un Cybertruck Tesla posteggiato davanti alla struttura ricettiva ha improvvisamente preso fuoco, finendo con l'esplodere e provocare un morto e diversi feriti. Al momento le autorità locali stanno indagando per cercare di ricostruire le esatte dinamiche dell'accaduto.

L'esplosione

Secondo quanto riferito dalle autorità statunitensi, il fatto si è verificato nel corso della giornata di oggi, mercoledì 1 gennaio, di fronte all'hotel Trump di Las Vegas. Nei video che stanno girando in rete è possibive vedere il Tesla Cybertruck, fermo di fronte all'albergo, prendere improvvisamente fuoco ed esplodere. Subito dopo la forte deflagrazione una lunga colonna su di fumo si è levata nella strada,

L'allarme è stato dato subito e in breve le forze dell'ordine e i vigili del fuoco hanno raggiunto la zona. I pompieri hanno sedato le fiamme del camion elettrico e messo in sicurezza la zona. Eric Trump, figlio del presidente Usa e vicepresidente della Trump Organization, si è congratulato con l'intero comparto dei soccorsi per la rapidità e la professionalità.

Non è ancora chiaro che cosa abbia causato l'esplosione. Ad occuparsi del caso è il dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas, che sta valutando tutte le piste possibili, anche quella dell'atto terroristico commesso contro il presidente. Qualcuno, invece, ha parlato di batteria esplosa. Purtroppo l'esplosione ha causato danni. Il bilancio attuale parla di un morto e di sette feriti. A perdere la vita è stato l'autista del camion Tesla.

"È stato come un boom-boom-boom, e sembrava quasi un cassonetto della spazzatura che rotola", ha dichiarato un uomo al New York Post.

C'è chi ha fatto dell'ironia sul fatto che a esplodere di fronte all'hotel di Trump sia stato un veicolo Tesla di Musk, co-dirigente del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa del governo Trump.

Il commento di Musk

Sull'episodio si è naturalmente espresso Elon Musk, il quale ha spiegato che Tesla sta attualmente indagando

"Diffonderemo ulteriori informazioni non appena sapremo qualcosa, non abbiamo mai visto nulla di simile"

su ciò che può essere accaduto al cybertruck esploso a Las Vegas., ha dichiarato sui suoi account social.