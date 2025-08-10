Paura in Turchia, nuovo terremoto: scossa 6.1 sentita anche a Istanbul

In Turchia la terra torna a tremare, e lo fa con una scossa di magnitudo 6.1. Tanta la paura dei cittadini che quest'oggi si sono riversati per le strade, temendo il peggio. Stando alle notizie arrivate sino ad ora dalla stampa estera, non si sarebbero registrati feriti.

La scossa ha colpito la zona ovest del Paese, con epicentro nella provincia di Balikesir, per la precisione nel distretto di Sindirgi, con una profondità di 11 km. A quanto pare è stato avvertito fino a Istanbul, Bursa e Kocaeli, oltre che in altre province vicine. Subito dopo la prima scossa ne è stata avvertita un'altra di magnitudo 4.6.

Secondo quanto riferito dall'Agenzia turca per la gestione dei disastri (Afad), il sisma si è verificato intorno alle 19.53 (ora locale) di oggi, domenica 10 agosto. Fortunatamente, almeno per il momento, non ci sono state segnalazioni di vittime o danni in nessuna delle province colpite.

Il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya ha lasciato in post su X in cui ha informato la popolazione che le

squadre di emergenza dell'Afad sono impegnati in sopralluoghi e stanno controllando diverse aree nelle vicinanze di Istanbul e delle altre province interessate. Al momento non sono state registrate emergenze di alcun tipo.