La perdita del controllo e lo schianto: un aereo con 58 passeggeri è precipitato in Brasile

Tragedia in Brasile, dove un volo della compagnia di linea VoePass con 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio è precipitato Vinhedo, città nello Stato di San Paolo. Non si conoscono ancora le cause della disgrazia ma non sembra ci siano sopravvissuti. Non appena il velivolo ha toccato terra ha preso fuoco, fortunatamente non troppo vicino ad alcune abitazioni. Dai numerosi video che circolano sui social si vede l'aereo fare alcuni giri su stesso prima di cadere al suolo. Dalle immagini sembra che il pilota abbia perso completamente il controllo dell'aereo, un Atr72, un bimotore. Secondo alcune informazioni, ancora da verificare, un utente social spiega che " all'aeroclub hanno detto che il capitano ha chiesto ai controlli il permesso di scendere a causa della formazione di ghiaccio, ma loro hanno negato ".

Il volo è decollato da Cascavel ed era diretto a Guarulhos. " Non c'è ancora conferma di come si è verificato l'incidente o della situazione attuale delle persone a bordo ", si legge in una nota diffusa da VoePass.

Tuttavia, sul web circolano le immagini delle prime persone che sono giunte sul posto, anticipando i soccorritori, e si contanoall'esterno della fusoliera.

Articolo in aggiornamento