Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Indagini collegate ad Abramovich

Gli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel sul suo portale. Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano "responsabili e dipendenti, per ora ignoti ,dell'istituto" sospettati di riciclaggio di denaro.

L'indagine delle autorità tedesche che ha portato ad una perquisizione nelle sedi di Deutsche Bank è legata ad una possibile attività di riciclaggio di denaro da parte di aziende straniere. Secondo le informazioni dello Spiegel, si tratterebbe di aziende legate all'oligarca russo Roman Abramovich. Quest'ultimo è nella lista delle sanzioni dell'Unione Europea dalla primavera del 2022 a causa dei suoi stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin.

La Deutsche Bank ha confermato, su richiesta, che nei suoi uffici è "attualmente in corso un'indagine della Procura di Francoforte" e che la banca sta "collaborando pienamente con le autorità", ma che per il momento non saranno forniti ulteriori dettagli. Domani mattina la Deutsche Bank presenterà i dati relativi al quarto trimestre e all'intero anno 2025.