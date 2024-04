Il peso, la dieta e le rivelazioni degli 007: cosa rivela la doppia foto di Kim

Dal 2019 al 2021 Kim Jong Un sarebbe dimagrito di ben 44 chili mentre nell'estate 2023 è apparso nuovamente più appesantito. Le ultime apparizioni pubbliche del presidente della Corea del Nord hanno tuttavia mostrato un leader diverso rispetto al passato, molto più partecipe nel monitorare in prima persona i progressi – non solo militari - effettuati dal suo Paese. Che si tratti dell'inaugurazione di un nuovo complesso residenziale rilevante o di un'esercitazione a fuoco vivo, il più delle volte Kim è presente all'appuntamento, spesso accompagnato dalla figlia e attorniato da decine di funzionari.

Il peso di Kim

Un paio di anni fa il National Intelligence Service (NIS), e cioè l'agenzia di intelligence della Corea del Sud, aveva fornito preziose informazioni sul presidente nordcoreano, finito più volte al centro di voci e indiscrezioni a causa del suo peso. " Kim ha problemi di salute e sta utilizzando un sosia? ", ci si chiedeva all'epoca dopo aver constatato il dimagrimento del leader. Niente di tutto questo, avevano spiegato gli 007 di Seoul. Il NIS riteneva che la perdita di peso di Kim non fosse dovuta a problemi di salute, e che le teorie del complotto secondo cui la Corea del Nord avrebbe impiegato un sosia di Kim non erano affatto credibili.

Nel giugno 2023 il Telegraph ha riportato un'altra informativa dell'intelligence sudcoreana. Il NIS, questa volta, dichiarava ai legislatori della Corea del Sud che Kim era nuovamente ingrassato e che il suo peso sarebbe stato di circa 140 chilogrammi. Lo stesso NIS ha riferito di ingenti importazioni da parte della Corea del Nord di grandi quantità di sigarette Marlboro e Dunhill, insieme a snack di fascia alta tradizionalmente serviti con bevande alcoliche. Prova, secondo gli 007 del Sud, che il leader del Nord sarebbe sempre più alle prese con la dipendenza da alcol e nicotina.

Pare addirittura che i nordcoreani stiano raccogliendo " intensamente " informazioni mediche all’estero riguardanti l'insonnia, compresi dettagli su come trattarla, tra cui l’uso del sonnifero zopiclone. " Sulla base del fatto che le autorità nordcoreane hanno raccolto attivamente informazioni mediche per il trattamento dell'insonnia nei funzionari di alto rango all'estero, il NIS stima che il presidente Kim soffra di significativi disturbi del sonno ", ha dichiarato in estate Yoo Sang-bum, segretario esecutivo della commissione parlamentare di intelligence e deputato del People Power Party.

L'immagine di Kim

È difficile - se non impossibile - sapere quale sia il reale stato di salute di Kim. Basti pensare che, nei rari viaggi all'estero, il presidente nordcoreano viaggia con i propri bagni per impedire ai servizi di intelligence stranieri di analizzare tracce alla ricerca di indizi. In ogni caso, le indiscrezioni che lo volevano in fin di vita, in condizioni critiche, o addirittura morto, si sono rivelate buchi nell'acqua. Certo è che conoscere informazioni del genere è un qualcosa di molto rilevante per le intelligence che studiano da vicino l'impenetrabile Corea del Nord.

Gli osservatori internazionali sollevano da tempo preoccupazioni sulla salute di Kim, in particolare sul suo peso e sul forte vizio del fumo. Il peso, in particolare, potrebbe rappresentare agli occhi degli esperti un termometro rudimentale capace di misurare le condizioni fisiche del leader. Molto più semplicemente, però, il cambio di passo del presidente della Corea del Nord rispetto al passato potrebbe non avere niente a che fare con motivazioni sanitarie. È infatti probabile che Kim abbia lavorato per costruire un'immagine più a misura d'uomo.

Non è un caso che i media nordcoreani abbiano iniziato a condividere foto che raffigurano il leader fumare e bere birra insieme a funzionari d'alto livello, oppure insieme alla figlia.