Pilota ubriaca in volo cacciata dall'aereo, la British Airways la sospende

Una storia davvero incredibile quella che arriva dal Regno Unito, dove una pilota di 51 anni, una professionista con esperienza pluriennale, è salita a bordo di un volo British Airways completamente ubriaca. La donna ha creato così tanto scompiglio da essere cacciata dall'aereo, ed è stato addirittura necessario richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Stando a quanto riferito dal The Sun, la 51enne viaggiava come passeggera su quel volo che da Edimburgo avrebbe dovuto raggiungere Londra, per la precisione l'aeroporto di Heathrow. Purtroppo, una volta preso posto su uno dei primi sedili dell'aeromobile, la pilota ha cominciato a creare disturbo, importunando alcuni passeggeri. Grande l'imbarazzo dell'equipaggio, che aveva riconosciuto la donna (uno dei piloti della compagnia). La passeggera molesta, visibilmente ubriaca, è stata quindi gentilmente redarguita, ma dal momento che non desisteva, il personale di bordo ha informato il capitano del volo BA1457. Quest'ultimo ha quindi interrotto le procedure di decollo e la donna è stata invitata a lasciare l'aereo. Dal momento che la 51enne seguitava con il suo comportamento descritto come " incredibilmente aggressivo " è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

L'arrivo dei poliziotti non ha riportato la donna a migliori consigli. Stando a chi si trovava presente, la pilota se l'è presa anche contro gli uomini in divisa. " Ha iniziato ad agitare le braccia contro gli agenti che cercavano di arrestarla ", ha dichiarato un testimone. La 51enne ha dunque opposto resistenza, ma è stata infine costretta ad abbandonare l'aereo. Il volo BA1457 è quindi decollato con un'ora e mezza di ritardo.

Accusata di aggressione, la donna è stata dichiarata

in. British Airways, amareggiata dall'accaduto, ha deciso dila sua pilota. A quanto pare la donna doveva raggiungere Londra proprio per prendere servizio su un aereo.