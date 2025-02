Il pilota morso da una tarantola in volo. Atterraggio d'emergenza in Spagna

Ascolta ora 00:00 00:00

Atterraggio d'emergenza e tanta paura per i passeggeri, ma questa volta non si è trattato di un allarme bomba o di un guasto all'aereo ma del morso di una tarantola. È accaduto venerdì sera, ma se n'è avuta notizia solo oggi, su un Airbus A320 della Iberia in volo tra Düsseldorf, in Germania e l'aeroporto Barajas di Madrid.

I fatti

Si pensa che il ragno sia salito sull'aereo durante uno scalo a Casablanca e abbia poi camminato fino ad arrivare nella cabina del pilota per poi morderlo. L'uomo, si è poi saputo, è risultato allergico ai morsi dei ragni ed è stato quindi necessario dover eseguire un atterraggio di emergenza sia per la sua salute ma anche per l'incolumità dei passeggeri.

All'atterraggio il pilota è stato immediatamente curato con un medicinale cortisonico utilizzato per le reazioni allergiche. Spavento per i passeggeri che in primo momento non hanno compreso il perché di quell'atterraggio d'emergenza. L'aereo è stato poi totalmente disinfestato provocando un ritardo di oltre tre ore e problemi allo scalo della capitale spagnola.

Il problema degli animali a bordo

Anche se per fortuna tutto è finito per il meglio quello dell'aereo spagnolo non è l'unico caso in cui la presenza di animali ha provocato atterraggi d'emergenza o problematiche in volo. Lo scorso novembre un aereo è rimasto a terra per cinque giorni dopo che 130 criceti sono riusciti a scappare dalle gabbie dove erano chiusi.

Gli addetti ai lavori hanno riferito all'atterraggio, anche questo d'emergenza a Ponta Delgada, capoluogo dell'arcipelago delle Azzorre, sull'isola di Sao Miguel che gli animali vagavano indisturbati all'interno dell'aeromobile e ci sono voluti ben 5 giorni prima che l'aereo potesse ripartire perché trattandosi di roditori il pericolo era che avessero danneggiato i cavi elettrici dell'Airbus.

Il volo Air Asia

Ma non solo animali di piccole dimensioni; è ancora nella memoria di molti il volo del febbraio del 2022 quando a bordo venne trovato un pitone maculato in un aero in viaggio da dalla capitale Kuala Lumpur a Sabah. Anche in questo caso è stato necessario un atterraggio d'emergenza all'aeroporto internazionale di Kuching, nello stato di Sarawak.

Virali diventarono le immagini dell'animale che strisciava nel

Si tratta di un incidente molto raro che può verificarsi di tanto in tanto su qualsiasi aeromobile

corridoio dell'aeromobile seguendo le luci sul pavimento. All'epoca la compagnia aveva dichiarato in una nota: "".