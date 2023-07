Australia, pinguini gay per raccontare l'omosessualità ai bambini: scoppia la polemica

I pinguini gay Sphen e Magic del Sea Life Sydney, in Australia, sono due punti di riferimento della comunità Lgbt. I due animali sono diventati famosi nel 2018, quando è iniziata la loro relazione: video e foto virali, un fenomeno mediatico a tinte arcobaleno. Ma ora i due simpatici uccelli sono al centro del dibattito politico australiano: la New South Teachers Federation ha scelto la loro storia per parlare ai bambini dell’asilo delle relazioni tra persone dello stesso sesso.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’amore tra Sphen e Magic sarà il punto di riferimento del ciclo di lezioni “L’amore in tutte le forme e dimensioni”. Attraverso Il loro esempio, gli insegnanti avranno la possibilità di insegnare ai bambini più piccoli come funzionano le relazioni tra animali e persone omosessuali. I giovanissimi studenti avranno anche la possibilità di incontrare i due animali al Sea Life Sydney Aquarium.

Ma l’iniziativa non è passata inosservata e sui social network sono scoppiati numerosi dibattiti. Critiche roventi da parte del partito Family First, che ha persino ipotizzato una sorta di truffa: “I pinguini non sono realmente gay”, si legge in una nota diffusa sul sito ufficiale. In altri termini, la relazione tra i due animali sarebbe stata inventata per strizzare l’occhio alla comunità Lgbt e anche per indottrinare i bambini più piccoli.

Il politico Lyle Shelton ha definito la relazione tra i due pinguini “un danno causato dall’interferenza umana nel regno animale che viene servito ai nostri figli più piccoli e impressionabili come educazione sulle fiorenti relazioni gay” . I due animali sarebbero stati manipolati, ha aggiunto: " Family First si oppone completamente a tutte le forme di propaganda insegnate nelle scuole, specialmente quando si tratta di discussioni sulla sessualità".

Ricordiamo che qualche tempo fa i responsabili dello zoo australiano hanno deciso di affidare ai due uccelli un uovo a cui una mamma pinguino rimasta sola non riusciva a fornire le cure necessarie. Pochi mesi dopo è nata la cucciola Sphegic. Nel 2020 è inoltre arrivato un nuovo pulcino, Clancy. Eventi utilizzati strumentalmente dal mondo Lgbt per rilanciare la questione dei figli adottati dalle coppie gay, dimenticando che secondo gli esperti del mondo animale è impossibile sovrapporre il comportamento dei pinguini a quello dell’uomo. In altri termini, non si potrebbe parlare nemmeno di omosessualità: ogni comportamento, anche quelli più particolare, è mirato alla trasmissione della vita e alla sopravvivenza della specie.