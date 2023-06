"Potete identificarvi con qualsiasi genere". La folle lezione Lgbt in una scuola elementare

In Italia c'è Alessandro Zan che vorrebbe aiutare i bambini a cambiare sesso, ma le follie Lgbt non riguardano solo il nostro Paese. Una storia che ha dell'incredibile arriva direttamente dall'Inghilterra, precisamente da Ashford, nel Surrey. Alla Meadhurst Primary School un noto youtuber arcobaleno, Jack Lynch, ha tenuto lezione ai bimbi tra i 9 e gli 11 anni per ribadire un concetto: potete identificarvi con qualsiasi genere già a questa età.

Come riportato dal Daily Mail, i genitori degli studenti sono andati su tutte le furie dopo aver scoperto il seminario "speciale" e la preside dell'istituto Helen Lacey è stata costretta a presentare le sue scuse a causa del controverso discorso su uguaglianza e diversità. "Ha superato il limite che ci aspettavamo" , l'ammissione della dirigente della scuola elementare: "Ma voglio sottolineare che l'intenzione alla base dei workshop era quella di promuovere l'inclusività, il rispetto e la comprensione per tutti" . Madri e padri dei piccoli hanno esternato grande rabbia per quanto accaduto, sottolineando che i figli sono tornati a casa facendo domande a dir poco " imbarazzanti ".

"Non avevamo idea che ai nostri figli sarebbe stato detto che possono identificarsi con qualsiasi genere" , ha spiegato una madre al tabloid britannico: "Tutto quello che ha fatto è confondere bambini molto piccoli ed è oltraggioso che gli sia stato permesso di entrare a scuola per spacciare sciocchezze". Lo sdegno è difficile da contenere: "I bambini non hanno bisogno di essere indottrinati" . La lazione di Jack Lynch faceva parte di un programma di sensibilizzazione sponsorizzato da BP, gigante petrolifero con gli uffici vicini alla scuola. Ai bambini tra i cinque e gli otto anni sono state lette storie su questioni di genere. Lo youtuber Lgbt è stato invitato attraverso "Pop 'n' Olly", un gruppo di "edutainment" online fondato dall'ex attore Ollie Pike. Quest'ultimo ha scritto diversi libri sulle questioni arcobaleno che sono stati distribuiti nelle scuole.