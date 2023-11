"Potrei lasciare la politica". L'annuncio a sorpresa di Macron

La carriera politica di Emmanuel Macron potrebbe terminare a nemmeno cinquant'anni compiuti. È lo stesso presidente della Repubblica francese ad annunciarlo in qualche modo, anticipando quello che potrà accadere in occasione delle prossime elezioni nel 2027: " È probabile che farò qualcosa di completamente differente quando avrò finito questo mio mandato " , ha affermato il capo dello Stato transalpino durante un incontro con alcuni studenti ad Astana, in Kazakistan, secondo quanto riferiscono alcuni media come il settimanale Le Journal du Dimanche e il quotidiano Le Figaro. " Ma sarò comunque molto felice di avere servito il mio Paese per dieci anni come presidente ", ha aggiunto Macron.

Emmanuel Macron vinse le sue prime elezioni a prima carica dello Stato francese nel 2017 alla testa della lista En Marche! e venne riconfermato a tale incarico anche nella primavera del 2022: sempre al ballottaggio e sempre contro la sfidante Marine Le Pen. Tuttavia, alle elezioni legislative tenute nel giugno dell'anno scorso il suo partito perse la maggioranza assoluta, creando una serie di instabilità politiche interne del suo governo. Nel caso dovesse completare interamente anche questa attuale legislatura, Macron potrebbe dismettere i panni della politica attiva circa sette mesi prima del suo cinquantesimo compleanno (21 dicembre) e potrebbe virare verso nuovi interessi professionali. Una parabola che, nel caso venisse confermata la propria scelta, non sarebbe dissimile a quella di un altro rappresentate di Stato all'estero, sia per il numero di mandati consecutivi al potere sia all'età in cui si ritirò dalla politica: José María Aznar, ex capo di governo spagnolo.