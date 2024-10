Preoccupazione per la salute di Re Carlo: cure sospese per il viaggio in Australia e Samoa

Ascolta ora 00:00 00:00

Cresce la preoccupazione nel popolo del Regno Unito per quanto concerne le condizioni di salute di Re Carlo III d'Inghilterra. Stando alle ultime indiscrizioni, infatti, il sovranno avrebbe sospeso le cure contro il tumore per poter partecipare al viaggio in Australia e Samoa, ma adesso il team medico che si occupa di lui non sarebbe tranquillo.

Lo stop alle cure

Come annunciato dai quotidiani inglesi a inizio mese, Re Carlo ha preso la decisione di sospendere temporaneamente le terapie anti-tumorali per potersi dedicare ai suoi impegni relativi al tour reale in Australia e Samoa. Il Daily Mail aveva battuto la notizia secondo la quale l'equipe medica che segue il percorso di cura del sovrano avesse permesso al Re di cessare il trattamento settimanale per intraprendere il viaggio a lunga distanza. " Il re riprenderà con il suo ciclo di trattamento non appena tornerà nel Regno Unito ", era stato detto.

Tutto questo per consentire a Re Carlo di mantenere i suoi impegni con il Commonwealth. Concluso il tour reale in Australia e Samoa, tuttavia, serpeggia una certa inquietudine fra i sudditi, specie in considerazione dello stato di salute del Sovrano. Sembra infatti che il team medico nutra una certa preoccupazione per le condizioni di Carlo. La sospensione dei trattamenti contro il cancro potrebbe aver prodotto degli effetti avversi?

Sappiamo che il Re non ha affrontato il viaggio da solo. Con lui, infatti, si trovavano due medici specializzati. Sembra inoltre che durante il tour siano state costantemente trasportate anche delle sacche di sangue da usare per ogni evenienza. Tuttavia, dal benestare iniziale sembra che la situazione sia diametralmente cambiata. I medici sarebbero preoccupati per la salute del Re, e nessuno è in grado di stimare quali potrebbero essere i danni seguiti alla sospensione delle cure. Sull'argomento, dunque, aleggia una certa incertezza.

Le condizioni del Re

A febbraio di questo anno Buckingham Palace ha annunciato la malattia del Re, gettando il popolo britannico nello sconforto. Persino il viaggio in Australia e Samoa non era dato per certo, tanto che l'impresa del sovrano, compiuta in questi ultimi giorni, è stata a dir poco incredibile. Tuttavia, potrebbe essere stato troppo. "C'è preoccupazione tra il team medico del Re dopo un briefing anonimo a palazzo sul fatto che tornerà a un programma completo di tour all'estero nel 2025" , ha fatti sapere il Daily Mail.

Dopo aver saltato il suo regime di trattamento contro il cancro per fare l'ultimo tour, e senza che nessuno sapesse con certezza come il suo corpo se la sia cavata, era stato pianificato che si sarebbe preso una pausa al suo ritorno, per consentirgli di riprendersi e per consentire ai dottori di effettuare una valutazione completa del suo benessere"

, ha aggiunto il quotidiano.

Di sicuro, stando a chi gli è vicino, Carlo ha amato molto il tour, tanto che l'evento ha influito positivamente sulle sue condizioni e sul suo umore.