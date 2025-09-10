Il principe Harry incontra re Carlo III a Londra

Il grande giorno è arrivato. Il principe Harry è arrivato a Clarence House per incontrare suo padre, re Carlo. A darne notizia è l'emittente Sky News.

L'incontro potrebbe aprire la riconciliazione dopo il traumatico strappo del duca di Sussex nel 2020 dal resto della famiglia reale britannica e il trasferimento negli Stati Uniti con la moglie Meghan. Anche se è ancora presto per fare previsioni.

Carlo III è tornato oggi a Londra da Balmoral (Scozia) dove, secondo la tradizione dei Windsor, ha trascorso le proprie vacanze estive.

Il principe, invece, si trova da lunedì nel Regno Unito: ha deposto una corona di fiori sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta, alla St. Georgès Chapel del castello di Windsor in occasione del terzo anniversario della sua morte, e ha partecipato ad alcuni eventi con le associazioni di volontariato da lui patrocinate.

L'ultimo incontro fra Harry e re Carlo risaliva al febbraio 2024, quando il principe era arrivato da solo nel Regno unito per stare vicino al padre dopo la diagnosi di cancro a cui sono seguite le cure per un anno e mezzo. Da settimane si vociferava della possibilità che padre e figlio si potessero riunire e questo è avvenuto, come la volta scorsa, proprio nella residenza londinese di Clarence House.

I tabloid nei giorni scorsi avevano parlato di segnali di disgelo, con un riavvicinamento

che sembrava a portata di mano. Lo stesso Harry a maggio aveva lanciato un appello alla "riconciliazione" coi Windsor, in particolare col padre, tramite la Bbc. Con il fratello William, invece, permangono alcuni dissapori.