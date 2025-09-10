Abbonati
In evidenza
Cronaca internazionale

Il principe Harry incontra re Carlo III a Londra

Il secondogenito del sovrano a Clarence House (Londra). È ancora presto per parlare di riconciliazione tra i due, ma è un segnale importante

Il principe Harry incontra re Carlo III a Londra
00:00 00:00

Il grande giorno è arrivato. Il principe Harry è arrivato a Clarence House per incontrare suo padre, re Carlo. A darne notizia è l'emittente Sky News.

L'incontro potrebbe aprire la riconciliazione dopo il traumatico strappo del duca di Sussex nel 2020 dal resto della famiglia reale britannica e il trasferimento negli Stati Uniti con la moglie Meghan. Anche se è ancora presto per fare previsioni.

Carlo III è tornato oggi a Londra da Balmoral (Scozia) dove, secondo la tradizione dei Windsor, ha trascorso le proprie vacanze estive.

Il principe, invece, si trova da lunedì nel Regno Unito: ha deposto una corona di fiori sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta, alla St. Georgès Chapel del castello di Windsor in occasione del terzo anniversario della sua morte, e ha partecipato ad alcuni eventi con le associazioni di volontariato da lui patrocinate.

L'ultimo incontro fra Harry e re Carlo risaliva al febbraio 2024, quando il principe era arrivato da solo nel Regno unito per stare vicino al padre dopo la diagnosi di cancro a cui sono seguite le cure per un anno e mezzo. Da settimane si vociferava della possibilità che padre e figlio si potessero riunire e questo è avvenuto, come la volta scorsa, proprio nella residenza londinese di Clarence House.

I tabloid nei giorni scorsi avevano parlato di segnali di disgelo, con un riavvicinamento

che sembrava a portata di mano. Lo stesso Harry a maggio aveva lanciato un appello alla "riconciliazione" coi Windsor, in particolare col padre, tramite la Bbc. Con il fratello William, invece, permangono alcuni dissapori.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica