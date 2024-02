Protesta agricoltori, bloccato l'accesso all'aeroporto di Bruxelles

Continua in diversi Paesi d'Europa la protesta degli agricoltori. Oggi i trattori hanno bloccato l'aeroporto di Zaventem a Bruxelles dopo che si era alzata la tensione in Rue de la Loi, dove la polizia è ricorsa all'uso dei gas lacrimogeni contro i manifestanti. Le forze dell'ordine hanno evacuato il tunnel sotto i binari ferroviari utilizzando i lacrimogeni. Poco prima alcuni agricoltori avevano lanciato paletti e bottiglie contro la polizia antisommossa. Altri manifestanti hanno acceso un nuovo fuoco, bruciando pneumatici, paglia e mobili, che ha sviluppato un denso fumo nero lungo la carreggiata di Etterbeek. Gli agenti hanno utilizzato un cannone ad acqua per spegnere le fiamme.

Il gruppo di agricoltori italiani

A Bruxelles si è recato anche un gruppo di agricoltori italiani. Tra i tanti ci sono anche quelli che fanno capo alla Coldiretti Lombardia. "Siamo qui - ha dichiarato il presidente regionale dell'associazione Gianfranco Comincioli - per chiedere che vengano recepite le nostre istanze: non è più tempo di annunci, vanno cambiate subito le regole che rischiano di portare al collasso la nostra agricoltura, in tempi di grandi incertezze internazionali" . Stop alla burocrazia e all'aumento dei costi che danneggiano gli agricoltori italiani, incrementare gli aiuti alle aziende per contrastare la crisi e l'aumento dei tassi di interesse, garantire una moratoria sui debiti, rafforzare la direttiva europea contro le pratiche sleali e cancellare definitivamente l'obbligo dei terreni incolti. Sono solo alcune delle proposte del piano presentato dalla Coldiretti in occasione della manifestazione nella capitale belga in concomitanza del consiglio dei ministri agricoli sulla proposta di semplificazione della Pac.

Le richieste

"Chiediamo risposte esaustive - ha spiegato il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini da Bruxelles - in tempi certi alle necessità delle nostre aziende per scardinare quei regolamenti che non hanno senso" . Per questo gli agricoltori hanno messo in campo un lavoro costante di mobilitazione, ma anche di rapporto diretto con le istituzioni europee. "Una grande organizzazione come la Coldiretti - ha continuato Prandini - ha il dovere di trasformare la protesta in proposte concrete, nella consapevolezza che la maggior parte delle battaglie cruciali per il futuro delle nostre campagne si combattono proprio a Bruxelles. Proprio per questo abbiamo predisposto un documento strategico anche sulla Pac dei prossimi anni, che deve essere semplice e in linea con le necessità delle imprese. Dobbiamo dire basta alla contrapposizione tra agricoltura e ambiente voluta da Timmermans, gli agricoltori sono il primo presidio ambientale" .

