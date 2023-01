Proteste in Germania, Greta Thunberg fermata dalla polizia

Ennesimo giorno di protesta a Lutzerath, borgo della Germania occidentale, dove è in programma l'allargamento di una miniera di lignite. Anche oggi, infatti, circa 200 attivisti si sono messi in marcia verso il sito, dove ieri si sono riunite circa 35mila persone secondo gli organizzatori, 15mila stando a fonti della polizia. Tra le 200 persone c'era anche Greta Thunberg, che ha partecipato a tutte le manifestazioni di questi giorni. Ma, se in precedenza l'attivista scandinava e leader dell movimento Friday for future era riuscita a non essere attenzionata dalla polizia, oggi è stata arrestata e trascinata via durante la protesta.

A riferirlo è la Bild, secondo la quale l'attivista sarebbe stata portata via senza essere ammanettata. Ieri, parlando nel villaggio che le autorità stanno cercando di sgomberare, Greta ha detto che " la Germania si sta mettendo in imbarazzo ". Poi ha aggiunto: " Penso che sia assolutamente assurdo che questo stia succedendo nel 2023 ". La conferma del suo arresto è stata data all'Ansa dalla polizia di Aquisgrana.

Stando alla Dpa, l'attivista svedese ha partecipato a una dimostrazione spontanea sul posto, ballando e cantando con altri militanti. Secondo la polizia, la ventenne si sarebbe seduta per un pò sul bordo di un muro che dà sulla miniera, provocando la preoccupazione degli agenti, che le hanno intimato di allontanarsi per la sua stessa sicurezza. Poiché la leader del movimento Fridays for future non ha seguito l'indicazione, i poliziotti l'hanno trascinata via per un breve tratto.