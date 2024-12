Pugni e bicchieri spaccati. Dipendente ubriaca di Buckingham Palace semina il panico al party di Natale

Ascolta ora 00:00 00:00

Doveva essere un'occasione per stare insieme ai colleghi di lavoro e festeggiare l'arrivo delle festività natalizie, ma la serata si è trasformata in un un incubo per tutti i partecipanti: completamente ubriaca e fuori controllo, una dipendente di Buckingham Palace di 24 anni ha scatenato il putiferio in un bar, prendendo a pugni il direttore e spaccando bicchieri e bottiglie di vetro.

Stando a quanto riferito dal tabloid britannico The Sun, i fatti si sono verificati durante la serata dello scorso martedì 10 dicembre. Lo staff di servizio a Buckingham Palace aveva iniziato le celebrazioni durante il pomeriggio, in un party ufficiale organizzato a palazzo per i dipendenti reali: iniziato intorno alle ore 16.00, l'evento si è svolto regolarmente e senza alcun intoppo.

I problemi sono sorti qualche ora più tardi quando, dopo la conclusione della serata al Palace, una cinquantina di dipendenti ha deciso di proseguire con i festeggiamenti raggiungendo l'All Bar One, a circa nove minuti a piedi di distanza in Victoria Street. Secondo ciò che alcuni testimoni oculari hanno raccontato al tabloid, la situazione sarebbe degenerata poco dopo l'arrivo dei membri dello staff reale.

"Era stata una serata folle, eravamo incredibilmente impegnati e dovevamo gestire così tante prenotazioni" , ricorda un dipendente del pub, "eravamo al completo e poi abbiamo dovuto gestire una festa con almeno 50 persone in più" . Una ragazza del gruppo, secondo alcune indiscrezioni una cameriera di 24 anni, avrebbe iniziato a dare in escandescenze per futili motivi: completamente ubriaca, la giovane si è scagliata contro il direttore del bar colpendolo con dei pugni, e a nulla sarebbe servito l'intervento dei colleghi di lavoro, i quali hanno cercato in ogni modo di placare la sua furia.

Allontanata a fatica dall''uomo, accecata dalla rabbia, la 24enne ha preso a lanciare alcuni oggetti che le capitavano sotto mano: "Ha iniziato a rompere i bicchieri e a insultare i nostri dipendenti, quindi abbiamo dovuto chiamare la polizia" , racconta ancora il testimone, "non ho mai visto una persona impazzire così durante una serata, era di un altro livello".

I poliziotti, raggiunto il pub, hanno fermato la responsabile, dichiarandola in stato di fermo: "Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato una donna di 24 anni con l'accusa di aggressione comune, danneggiamento criminale e ubriachezza molesta" , si legge nel comunicato della Met Police, "è stata presa in custodia e rilasciata la sera successiva dopo aver ricevuto una sanzione per molestie".

Da Buckingham Palace è arrivata una nota di condanna per l'accaduto, con la promessa di far luce sull'intera vicenda. "Siamo a conoscenza di un incidente fuori dal posto di lavoro che ha coinvolto un certo numero di membri dello staff della casa che avevano precedentemente partecipato a un ricevimento serale a Palazzo" , ha dichiarato un portavoce.

"Sebbene si trattasse di un incontro sociale informale, non di una festa di Natale ufficiale a Palazzo, i fatti saranno completamente indagati, con un processo disciplinare e con l'adozione di misure appropriate"

, ha concluso l'uomo.