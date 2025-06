Putin chiama Papa Leone XIV: "Sì a soluzione diplomatica"

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump non è stato l’unico interlocutore di giornata di Vladimir Putin. Il presidente russo ha infatti avuto un colloquio telefonico con Papa Leone XIV, notizia confermata sia dal Cremlino con il portavoce Dmitri Peskov, sia dal Vaticano. Nel dialogo con il pontefice, lo zar "ha confermato il suo interesse a raggiungere la pace in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici e ha sottolineato che per una risoluzione definitiva, equa e globale della crisi, è necessario eliminarne le cause profonde".

“La conversazione è stata costruttiva, entrambe le parti hanno espresso l'intenzione di proseguire i contatti" ha fatto sapere ancora il Cremlino. Nel colloquio con Prevost, Putin ha dichiarato che "il regime di Kiev sta puntando sull'escalation del conflitto e sta attuando sabotaggi contro infrastrutture civili sul territorio russo", ricordando in particolare un attentato a un treno passeggeri nella notte tra sabato e domenica nella regione di Bryansk, che ha provocato sette morti e più di cento feriti. Si è trattato di un "attacco deliberato e mirato contro i civili condotto dalla parte ucraina, chiaramente classificato come terrorismo dal diritto internazionale" il j’accuse di Putin.

Non è mancato un riferimento ai bambini ucraini che Kiev accusa Mosca di avere riportato: Putin ha evidenziato che “la parte russa sta adottando tutte le misure possibili per il ricongiungimento dei bambini con i loro familiari". In conclusione, riferendosi alla Chiesa ortodossa del Paese legata al Patriarcato di Mosca, il presidente russo ha “auspicato che la Santa Sede si adopererà più attivamente per difendere la libertà di religione in Ucraina", ricordando le misure discriminatori e intimidatorie denunciate da tempo.

"Confermo che nel pomeriggio di oggi c'è stata una conversazione telefonica tra Papa Leone XIV e il Presidente Putin" le parole del direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni. Particolare attenzione alla situazione a Kiev e alla pace. In particolare, il pontefice “ha fatto un appello affinché la Russia faccia un gesto che favorisca la pace”, sottolineando l’importanza del dialogo per trovare la soluzione al conflitto. Il portavoce vaticano ha aggiunto che “si è parlato della situazione umanitaria, della necessità di favorire gli aiuti dove necessario, degli sforzi continui per lo scambio dei prigionieri e del valore del lavoro che in questo senso svolge il Cardinale Zuppi".

E ancora: "Papa Leone ha fatto riferimento al Patriarca Kirill, ringraziando per gli auguri ricevuti all'inizio del suo pontificato e ha sottolineato come i comuni valori cristiani possano essere una luce che aiuti a cercare la pace, difendere la vita e cercare un'autentica libertà religiosa".