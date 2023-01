Putin e il mistero della donna bionda nelle foto: "Si circoPutin e il mistero della donna bionda: cosa rivelano le foto misteriosenda di attori"

È mistero su una donna bionda vista spesso vicino al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Una militare, dicono alcuni. No, una sostenitrice del capo del Cremilino. E, ancora, una pescatrice, o una fedele ortodossa. Tante le congetture, le indiscrezioni, ma nessuna certezza. I notiziari russi smentiscono, riferendo che non si tratta della stessa persona, e sarebbero donne con ruoli diversi.

Dopo l'ultima foto scattata per il Capodanno, in cui compare la signora bionda, la premio Nobel ucraina Oleksandra Matviichuk ironizza su Twitter: " Anche i figuranti scarseggiano ". A suo dire, dunque, sarebbe lo stesso personaggio che si ricicla.

Putin wanted to copy Zelensky, who came to the Ukrainian defenders in Bakhmut. But after ten months of full-scale war, even actors are in short supply in Russia. pic.twitter.com/CDeQHJGCgf — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) December 31, 2022

L'accusa, neppure troppo velata, è che il presidente russo si stia circondando di "attori", chiamati a recitare più ruoli a seconda dell'occasione per portare avanti un'attività di propaganda. A fare simili congetture non è solo la premio Nobel ucraina, ma anche il giornalista bielorusso operante a Londra Tadeusz Giczan. Postando su Twitter tre immagini che vedono Putin in tre situazioni diverse, Giczan, già caporedattore di Nexta, mostra come compaia sempre una donna bionda. La stessa? Secondo il giornalista bielorusso sarebbe proprio così. E commenta: " Una soldatessa, una marinaia, una cristiana devota. Dio agisce in modo misterioso ".

A rincarare la dose è anche Julian Röpcke, caporedattore della Bild, che ha proposto un video in cui si vede una donna bionda parlare delle condizioni dei soldati russi rimasti feriti in battaglia, decisi però a continuare a combattare. Si è poi aggiunta anche la giornalista della Cnn Clarissa Ward, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento questa figuta avvolta nel mistero. La donna bionda è una figurante? Oppure c'è un'altra ragione che la porta sempre al fianco di Vladimir Putin? " Chi è lei? Una guardia del corpo? Un attore? Ci sono diversi altri volti che appaiono in entrambe le foto sulla destra ", si domanda la reporter. Alcuni azzardano un nome: la donna bionda sarebbe Sergukhina Larisa Borisovna, una parlamentare della Duma. Chissà.

Ancora interrogativi, dunque. In questi mesi di conflitto si è detto e congetturato molto sul presidente russo. C'è addirittura chi è pronto ad affermare che il capo del Cremlino sia affetto da una qualche malattia. In certi ambienti si è arrivati a parlare di farmaci antitumorali. Qualche che sia la verità, solo il tempo ci darà le risposte.