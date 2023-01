"Putin come Voldemort". La Russia dice addio ai film di Harry Potter

Vladimir Putin è paragonabile a Voldemort? A breve la Russia dovrà dire addio alla saga di film su Harry Potter. A partire dall'1 febbraio nel Paese non si potrà più proiettare online la celebre serie di film sul mago ideato da J. K. Rowling. A darne notizia è la Tass.

Amediateka, una delle più grandi piattaforme cinematografiche online della Russia, ha confermato con il gruppo di media online Rbc che il suo accordo di licenza prebellico scadrà entro la fine del mese e non sarà più distribuito alcuno dei film tratti dalla celebre saga di romanzi della scrittrice britannica.

Alekseij Navalny, la figura più visibile in Occidente, nonostante la sua residuale sacca di consensi politici, dell'opposizione russa ha ripreso di recente l'attacco a Putin paragonandolo proprio al più celebre villain della saga di Harry Potter, mettendolo nella lista dei " Voldemort del nostro mondo " assieme ad Aleksander Lukashenko, presidente bielorusso, all'ayatollah iraniano Ali Khamenei e al leader venezuelano Nicolás Maduro. Un elenco à la carte dei "cattivi" di oggi, perfetto per il messaggio filo-occidentale di Navalny. A cui Putin e la Russia hanno però risposto in maniera scomposta.

4/6 The Voldemorts of our world, Putin, Lukashenko, Khamenei and Maduro, want us, those who refuse to submit to their power, to feel alone, abandoned, miserable and forgotten before their machines of lies, corruption and dehumanization.