"Un'azione idiota". Condannate al carcere le ecovandale che imbrattarono un van Gogh

Gli eco-vandali italiani possono dirsi fortunati: rispetto a ciò che accade in giro per l’Europa, i giudici hanno la mano leggera. Pensiamo agli attivisti di Extinction Rebellion assolti per lo stop del traffico e gli imbrattamenti a Milano nel settembre del 2021 – per il giudice andavano “valorizzate le motivazioni della protesta per il clima" – oppure agli ecologisti di Ultima Generazione salvati dal processo dopo essersi incollati al vetro protettivo della Venere del Botticelli agli Uffizi nel luglio 2022. Un florilegio di attenuanti e giustificazioni che non hanno avuto Anna Holland e Phoebe Plummer, attiviste di Just Stop Oil che imbrattarono “I Girasoli” di Vincent van Gogh alla National Gallery di Londra nell’ottobre di due anni fa.

Due pesanti condanne detentive per le ambientaliste radicali, che si erano dichiarate non colpevoli. La Holland (22 anni) è stata condannata a due anni e tre mesi di carcere effettivo, mentre la Plummer a venti mesi. “Un’azione idiota” , il giudizio tranchant del giudice Christopher Hehir, della Southwark Crown Court londinese: “Le due sono arrivate ​​nel raggio di una lastra di vetro che ha danneggiato o addirittura distrutto irreparabilmente il dipinto di van Gogh, probabilmente inestimabile in senso letterale” . Il giudice si è scagliato contro le due attiviste senza mezzi termini: "Voi due semplicemente non avevate il diritto di fare quello che avete fatto a “I Girasoli” e la vostra arroganza nel pensare il contrario merita la più forte condanna".

Le due giovani si sono abbracciate in aula e hanno mandato baci al pubblico presente prima di finire in cella. I fatti risalgono all’ottobre del 2022, quando lanciarono una lattina di zuppa di pomodoro Heinz sul dipinto di van Gogh del 1888, una delle sue opere più famose, prima di incollarsi al muro sottostante. Lo scorso luglio è arrivata la sentenza di colpevolezza, oggi l’entità della condanna. La Plummer è stata inoltre condannata ad altri tre mesi di carcere per aver interferito con le infrastrutture nazionali prendendo parte a una marcia di protesta lungo Earls Court Road nella zona ovest di Londra nel novembre 2023.

Nel suo discorso in aula, la Plummer ha

parlato per venti minuti e ha citato Emmeline Pankhurst, Mahatma Gandhi e Nelson Mandela come esempi di persone che erano state criminalizzate mentre lottavano per la giustizia. Ma non è servito a evitare la pesante condanna.