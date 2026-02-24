Quei divorziati per nulla separati

Sono i divorziati meno separati della terra. Gli affari, le figlie, le schifezze (leggi il caso Jeffrey Epstein)... ci sono nodi che nei momenti peggiori, tengono. E cos'altro si può chiedere a un nodo? Sarah Ferguson e l'ex principe Andrea di Windsor non sono mai stati tanti uniti come da quando hanno deciso di dividersi. Dopo lo scandalo del milionario pedofilo che li ha visti coinvolti a vario titolo, lei è fuggiasca (la collocano a Zurigo quanto negli Emirati Arabi) e lui è stato protagonista di un arresto lampo di dodici ore ma continua a negare la realtà come può, obnubilandosi con auto e cavalli e fingendo che nulla sia accaduto. La realtà è che la Storia è passata a prenderlo. E prima che lei si desse alla fuga, li ha trovati insieme anche questa volta. Un legame stranissimo, al limite del perverso, che ha attraversato tempeste mediatiche, cadute rovinose, relazioni e inattesi ritorni, restando però, in qualche modo, sempre intatto. Il duca di York e Fergie: una delle storie più singolari e controcorrente della monarchia britannica, un legame anomalo, quasi romanzesco. Si conobbero da ragazzi, negli ambienti aristocratici che gravitavano intorno alla famiglia reale. E nel 1985, durante un ricevimento ad Ascot, decisero di scegliersi per davvero. Con meno forza di quanto abbiano fatto dopo, in realtà. L'anno seguente, il 23 luglio 1986, si sposarono nell'Abbazia di Westminster. Lui era il preferito della Regina, era ufficiale di marina ed era preoccupantemente introverso. Lei era rossa di capelli... E il matrimonio iniziò in salita. Lui aveva pressanti impegni militari, lei bisticciava sguaiata rispetto alle regole della Casa Reale con i tabloid inglesi. Nulla di diverso, in realtà, rispetto a quelle che sarebbero arrivate dopo di lei, ma ancora non si poteva sapere.

Nel 1992 arrivò la separazione ufficiale, seguita dal divorzio nel 1996. In mezzo, fotografie compromettenti e polemiche che scossero profondamente l'immagine della coppia e della monarchia stessa. Eppure, è arrivato il nodo... Hanno sposato le loro rispettive forme soltanto a matrimonio finito. Ciò che avrebbe potuto segnare la frattura definitiva, invece stringe. E prende le sembianze di un legame sorprendentemente saldo, li trasforma in una coppia vera. Andrea e Sarah continuano a vivere a stretto contatto, condividendo un sacco di cose, persino e soprattutto le peggiori.

Più volte, negli anni, Fergie ha definito il suo ex marito il suo «miglior amico». Ma non basta nemmeno questo. Perché la loro storia sfugge a qualunque categoria tradizionale. E perché le verità non sono tutte abitabili.