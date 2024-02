"Non è in obitorio": mistero sul corpo di Navalny. Proteste e arresti in Russia

La morte in carcere di Alexei Navalny, l’oppositore di Vladimir Putin deceduto il 16 febbraio in circostante ancora da chiarire, ha scatenato reazioni non solo in Occidente, ma anche in patria. Decine di russi in 21 città della Federazione si sono riuniti spontaneamente per ricordare l’uomo che, dal 2008 fino al giorno della sua morte, ha combattuto contro il regime del Cremlino.

La reazione delle autorità non si è fatta attendere. Stando a quanto riferito dalla Ong Ovd-info, gruppo che monitora la repressione politica nei territori soggetti a Mosca, 212 persone sono state fermate dagli agenti di polizia durante le manifestazioni. Nella sola capitale, in 15 sono finiti in manette quando si sono recati a deporre fiori in memoria di Navalny su un monumento in memoria dei dissidenti vittime del governo sovietico. Tra le altre città dove si sono tenuti questi raduni spontanei figurano San Pietroburgo, Taganrog, Bryansk, Nizhny Novgorod e Belgorod. Fuori dalla Russia, tributi e proteste in onore dell’oppositore di Putin si sono tenute fuori dalle ambasciate di Mosca e altri siti. La Bbc ha riferito di raduni a New York, Londra, Parigi e Ginevra. A Berlino, la folla ha gridato “ Putin all’Aia ”, facendo riferimento alla Corte penale internazionale. Nella capitale britannica, i manifestanti hanno esposto cartelli con scritto “Navalny è il nostro eroe”, mentre fuori dalla sede dell’Onu di Ginevra un centinaio di persone ha deposto fiori e mostrato foto del 47enne morto in carcere.

Del corpo dell’oppositore del leader del Cremlino, intanto, si sono perse le tracce. " L'avvocato di Aleksei e sua madre sono arrivati all'obitorio di Salekhard. È chiuso però, la colonia ha assicurato che funziona e il corpo di Navalny è lì ”, ha scritto su X la portavoce di Navalny. “ L'avvocato ha chiamato il numero di telefono che è sulla porta. Gli è stato detto che è il settimo a chiamare oggi. Il corpo di Aleksei non è all'obitorio ".