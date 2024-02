"Malore dopo una passeggiata". Morto in carcere Alexei Navalny

Articolo in aggiornamento

Alexei Navalny, il più importante oppositore del presidente russo Vladimir Putin, è morto oggi in una colonia penale. A dare la notizia è stata l'agenzia russa Tass, secondo cui le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. " Il 6 febbraio 2024, nella colonia correzionale n. 3, il detenuto Navalny A.A. si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza ", riporta il media vicino al Cremlino, citando un messaggio apparso sul sito del servizio penitenziario della Federazione. " Gli operatori sanitari dell'istituto sono arrivati ​​immediatamente ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza ". Stando a quanto scritto dalla Tass, i medici hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo, ma senza successo. Stando a quanto riferito dalla televisione di Stato russa, che ha riportato le dichiarazioni del sito di opposizione Meduza, il suo decesso sarebbe stato causato da un'embolia.

" Il ​​Servizio penitenziario federale sta verificando e indagando ", ha commentato il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov. " Non serve un'indicazione speciale del Cremlino in merito ". Navalny si trovava in un carcere nel territorio artico della Federazione. Pare che il 47enne fosse stato appena trasferito in una cella di isolamento per la 27esima volta dall'inizio della sua detenzione, nel gennaio 2021. Avrebbe dovuto passare nella ShiZO 15 giorni, un record per il sistema carcerario russo. L'11 febbraio aveva terminato un altro periodo di reclusione in solitaria, portando il totale del periodo passato in isolamento a 308 giorni.