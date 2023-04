La "ragazza del Donbass": l'ex Marine Usa che ha condiviso i file del Pentagono

Un ruolo chiave nella diffusione dei Pentangon Leaks pubblicati online dalla talpa Jack Teixeira è stato svolto da tale Sarah Bils. La donna, 37 anni ed ex sottoufficiale della Marina Usa, in servizio fino alla fine dello scorso anno, ha utilizzato un account denominato Donbass Devushka, traducibile in Donbass Girl, ovvero "la ragazza del Donbass" per far circolare i report contenenti informazioni altamente classificate. Da quanto emerso, l'account in questione, uno dei più importanti in lingua inglese appartenente alla rete pro Cremlino sui social, sarebbe stato utilizzato anche da Miss Bils.

La ragazza del Donbass

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Bils, che ha lavorato presso la stazione aeronavale americana a Whidbey Island, nello stato di Washington, sarebbe uno degli amministratori di Donbass Devushka, account che gestisce una vasta rete di blog, social media, podcast, merchandising e account di propaganda filorussi, nonché di raccolta fondi pro-Cremlino.

Sull'account Telegram Donbass Devushka il 5 aprile sono stati pubblicati quattro dei presunti documenti riservati che la settimana scorsa hanno portato all'arresto di Teixeira. Questo ha portato diversi grandi account di social media russi a raccogliere i documenti. In un secondo momento il Pentagono ha avviato un'indagine.

Intervistata dal Wsj, nella sua casa di Oak Harbor, Washington, la signora Bils ha ammesso di essere un’amministratrice di Donbass Devushka, e ha pure riconosciuto di aver raccolto fondi e ospitato podcast con quel nome. Ha aggiunto, tuttavia, di essere una delle 15 persone " in tutto il mondo " coinvolte nella gestione della rete Donbass Devushka. La donna ha rifiutato di identificare gli altri utenti.

Il megafono dei Pentagon Leaks

Non ci sono prove sul fatto che la signora Bils, dotata di un nulla osta di sicurezza durante il suo servizio in Marina, possa aver utilizzato la sua posizione per rubare lei stessa informazioni riservate. " Ovviamente conosco la gravità dei materiali classificati top secret. Non li abbiamo fatti trapelare ", ha detto.

I documenti postati da Jack Teixeira sono rimasti online per mesi, condivisi tra una ristretta cerchia di compagni appassionati di guerra e giochi per computer sulla piattaforma Discord. Soltanto dopo la pubblicazione di alcuni dei file sull'account di Donbass Devushka, i report si sono trasformati in materiale pregiato per appassionati militari e sostenitori della Russia su Internet.

L'account Donbass Devushka su Telegram, che la signora Bils sovrintende, si descrive impegnato in una " guerra dell'informazione in stile russo ". Gli account collegati, che utilizzano lo stesso nome su altre piattaforme, hanno promosso l'agenda russa dopo lo scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022. La rete Donbass Devushka ha inoltre venduto merchandising Wagner e dell'esercito russo, promettendo di inviare i proventi per la " libertà del Donbass " e di aiutare " i nostri uomini al fronte ".

Chi è Sarah Bils

Bils è stata promossa al grado E-7 di capo tecnico dell'elettronica aeronautica alla fine del 2020, una posizione di sottufficiale senior, secondo i registri della promozione pubblicati sul sito Web della Marina. La donna ha lasciato l'esercito nel novembre dello scorso anno con un congedo onorevole e con il grado inferiore di E-5. Non è chiaro il motivo di questa significativa retrocessione. La diretta interessata ha spiegato di aver lasciato la Marina per motivi medici, dopo aver sofferto di un disturbo da stress post-traumatico. Oltre all'account Telegram, creato un anno fa, Donbass Devushka gestisce account popolari su Twitter, YouTube, Spotify e altre piattaforme. L'account Twitter esiste dal 2012.