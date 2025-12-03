Raid israeliani a Khan Yunis a Gaza, diversi morti

I media palestinesi, ripresi da Haaretz, hanno riferito che l'aeronautica militare israeliana ha effettuato almeno quattro attacchi aerei nella parte occidentale di Khan Yunis, uno dei quali nella zona di Muwasi. Stasera il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che "Hamas continua a violare l'accordo di cessate il fuoco e a compiere atti di terrorismo contro le nostre forze" e che "Israele non tollererà che vengano colpiti i soldati dell'Idf e risponderà di conseguenza". Nei raid sarebbero morte cinque persone, tra cui due bambini.

Fonti locali hanno riferito che un drone ha colpito una tenda che fungeva da rifugio per gli sfollati nei pressi dell'ospedale kuwaitiano nella zona occidentale di Khan Yunis. Sono stati segnalati anche casi di un colpo diretto alle tende degli sfollati da parte di quattro missili.

Media, 5 morti in raid Idf su Khan Younis, 2 sono bambini L'aviazione israeliana ha effettuato almeno quattro attacchi aerei sulla zona occidentale di Khan Younis nei quali sono state uccise cinque persone tra cui due bambini. Lo riporta Haaretz citando media palestinesi. Anche mezzi ingegneristici e blindati dell'IDF hanno aperto il fuoco nella zona orientale di Gaza e nella zona orientale di Khan Younis. Fonti locali hanno riferito che un drone ha colpito una tenda che fungeva da rifugio per gli sfollati vicino all'ospedale kuwaitiano nella zona occidentale di Khan Yunis. Sono state inoltre segnalate quattro missili che hanno colpito direttamente le tende degli sfollati.