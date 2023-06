Il ristorante, il commando, il blitz coi mitra: rapito un italiano in Ecuador

È delle ultime ore la notizia del sequestro di un italiano in Ecuador. A darne informazioni è l'ambasciata italiana a Quito, in costante contatto con il ministero degli Esteri italiano, che sta seguendo costantemente la situazione. L'azione criminale sarebbe avvenuta lo scorso venerdì ma solo oggi si è ritenuto opportuno rendere la notizia di dominio pubblico. L'uomo rapito è uno chef abruzzese, Panfilo Colonico, originario di Sulmona, in provincia de L'Aquila. Il commando si è introdotto all'interno del suo ristorante armato di mitra e indossando divise della polizia per passare inosservati. Il sequestro è avvenuto a La Garzota, quartiere vicino all'aeroporto della metropoli di Guayaquil, capitale commerciale dell'Ecuador.

Colonico ha aperto il suo ristorante a ottobre del 2020 e in pochi mesi è riuscito a far crescere la sua attività, tanto che il locale, che proponeva per lo più cucina italiana, è frequentato anche da numerose celebrità e volti noti del Paese sudamericano. Un successo inaspettato, che ha portato lo chef a conoscenze importanti del Paese, tra le quali moltre showgirl e donne di spettacolo, per le quali il suo nome ha iniziato a girare anche tra i rotocalchi patinati. Anche per questo motivo si ipotizza un rapimento a fini di estorsione, anche se le indagini della polizia non escludono al momento alcuna pista.

Nell video ripreso dalle telecamere di sorveglianza interne si vedono due uomini entrare con i mitra all'interno del ristorante davanti per poi uscire con Colonico sotto minaccia delle armi. Altri due uomini, i pali dell'operazione, hanno atteso all'esterno del locale. In un'altra inquadratura, che sembra essere effettuata con uno smartphone all'esterno del ristorante, si vedono i rapitori che portano via lo chef, probabilmente per farlo salire su un'auto e dileguarsi nel nulla.

La Polizia ha comunicato che le sue unità specializzate " stanno lavorando per localizzare la vittima e arrestare i responsabili " del rapimento. Lo scorso gennaio, come ricorda la stampa di Quito, lo chef italiano era stato coinvolto in una sparatoria avvenuta nei pressi del centro commerciale, nella quale nessuno era rimasto ferito, e che sarebbe avvenuta dopo una trattativa per un pick-up.

Il trasfrimento di Panfilo Colonico in Ecuador era avvenuto quasi per caso, perché lo chef nel marzo del 2020, nei giorni in cui il governo Conte effettuava le chiusure, era volato in sudamerica per una vacanza programmata da tempo. Proprio a causa del Covid fu costretto a rimanere in Ecuador e fece di ncessit virtù, decidendo di aprire il ristorante.