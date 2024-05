Rapper 17enne si spara per errore mentre gira un video musicale in diretta social

Un rapper di 17 anni originario della Virginia è deceduto in modo tragico dinanzi a una telecamera che ha ripreso gli ultimi drammatici istanti della sua vita: Rylo Huncho ha premuto il grilletto della sua pistola mentre stava girando un video musicale durante una diretta social, lasciando sotto choc i follower che erano collegati in quel momento.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, i fatti si sono verificati la scorsa settimana, quando il ragazzino stava registrando una storia su Instagram: durante il breve videoclip, ha mostrato ai suoi followers un'arma da fuoco dotata di un puntatore laser di colore verde. La pistola è diventata parte integrante del filmato, con Rylo Huncho che la agitava mentre si stava esibendo a favore dei suoi fan, mostrandola chiaramente dinanzi all'obiettivo della videocamera del suo smartphone.

A un certo punto il rapper impugna l'arma da fuoco, toglie la sicura e preme la canna contro la sua tempia, dopo di che aziona il grilletto: "F**h y'all nig**s" , si sente poco prima dell'esplosione. Inesorabilmente il colpo parte e provoca delle immediate conseguenze. Il 17enne sparisce improvvisamente dall'inquadratura successiva allo sparo, e si capisce in modo chiaro che il cellulare cade a terra.

Comprensibile lo choc dei followers del giovane, i quali si sono immediatamente resi conto che non si trattava di una sceneggiata. La conferma della tragedia è arrivata circa una settimana dopo i fatti da parte delle forze dell'ordine locali. La polizia di Suffolk, in Virginia, non ha fatto il nome di Rylo Huncho in modo esplicito, ma ha confermato che un diciassettenne è morto per una "ferita accidentale da arma da fuoco autoinflitta" alla testa.

Raleigh Freeman III, questo il nome completo dell'adolescente secondo quanto riportato dal The Direct, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove alla fine è stato dichiarato morto. Un membro della famiglia del rapper ha creato un GoFundMe nel tentativo di raccogliere 15mila dollari da destinare alla madre della vittima. "Mia zia ha recentemente perso suo figlio di 17 anni a causa di una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa" , hanno scritto Monica Savage e Diane Bryant. "Era il suo unico figlio! Era una madre single, ma si prendeva cura di suo figlio nel miglior modo possibile" , si legge ancora.

Ovviamente i familiari hanno spiegato anche di essere increduli per quanto accaduto e di star tentando ancora di capire che motivazione possa esserci alla base di quel tragico gesto.