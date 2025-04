Re Carlo III su tutte le furie. Il principe Andrea finito in un altro scandalo milionario

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova bufera si abbatte sul Principe Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta II del Regno Unito e del Principe Filippo. Dopo essere finito sotto i riflettori per l'oscuro di Jeffrey Epstein, il Duca si trova nuovamente al centro di un'inchiesta, stavolta legata al Covid. La faccenda avrebbe mandato su tutte le furie Re Carlo III.

Stando a una recente inchiesta giornalistica della BBC, la Pitch@Palace Global, start-up controllata dal Principe e Duca di York, sarebbe stata amministrata per ben due anni dalla società Knox House Trustees, appartenente al controverso milionario Doug Barrowman. Un nome, quello di Barrowman, abbastanza scottante. Insieme alla moglie, la Baronessa Michelle Mone, Doug Barrowman è infatti recentemente finito al centro di un grave caso di commesse pubbliche sanitarie relative al periodo del Covid. Per le accuse, il milionario avrebbe ottenuto quelle commesse in via privilegiata.

Va da sé che il nome del Principe Andrea associato a una società di Barrowman non piace alla Famiglia Reale. Eppure le indagini condotte dalla BBC parlano chiaro. Per due anni la Pitch@Palace Global sarebbe stata amministrata da una società di Barrowman. Da parte dell'imprenditore vengono messe le mani avanti, tanto che un legale che lo rappresenta ha affermato che "in nessun momento Barrowman ha avuto alcun coinvolgimento commerciale o personale con il Duca". Tuttavia la Pitch@Palace Global, rimasta sotto il controllo del Principe, è stata proprietà di altre persone o società, che agivano per suo conto in qualità di nominees.

" La scelta del Principe in materia di soci in affari è da tempo controversa ", fa sapere la BBC. " Andrea ha una lunga storia di collaborazioni con personaggi del mondo degli affari loschi e di occultamento delle sue attività commerciali dietro prestanome e conti offshore. È assolutamente necessaria un'indagine completa sulle attività finanziarie del Duca ", è quanto affermato da Andrew Lownie, che sta lavorando a una biografia sul Principe.

Questo nuovo scandalo potrebbe essere lo strappo definitivo con la Famiglia Reale.

Re Carlo sarebbe fuorioso col fratello, già allontanato dopo il coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein e le accuse di Virginia Giuffre , una delle vittime dell'imprenditore arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori.