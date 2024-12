"Una spia cinese infiltrata nell'establishment Uk": gli 007 del Dragone spaventano Londra

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel Regno Unito i riflettori sono puntati sul Duca di York, il Principe Andrea, finito suo malgrado al centro di un fantomatico caso di spionaggio internazionale. Tutto è iniziato quando un giudice dell'Alta Corte dell'Uk ha fatto nome e cognome di una presunta spia cinese bandita dal Paese e legata ad Andrea. Tale Yang Tengbo, conosciuto anche come Chris Yang, aveva sviluppato un rapporto così stretto con il membro della famiglia reale da esser stato invitato alla festa di compleanno del principe e aver persino visitato Buckingham Palace. Mr. Yang, un businessman da tempo attivo nel Regno Unito, ha provato a gettare acqua sul fuoco spiegando di non aver fatto niente di male. "Non vale la pena confutare questo tipo di ingiusta propaganda per sé e per gli altri ", ha invece affermato Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinesi. Ma che cosa sta succedendo a Londra?

Spie cinesi a Londra?

" Non ho fatto nulla di sbagliato o illegale e le preoccupazioni sollevate dal ministero dell'Interno nei miei confronti sono infondate. La descrizione diffusa di me come spia è del tutto falsa ", ha dichiarato il diretto interessato Yang, che " a causa dell'elevato livello di speculazioni e di false dichiarazioni nei media e altrove ", ha chiesto al suo team legale di rivelare la propria identità. I giudici dell'Uk non hanno però avuto dubbi. Secondo loro, l'uomo d'affari cinese aveva costruito un " insolito grado di fiducia " con Andrea e stava tentando di sfruttare l'influenza del principe "caduto in disgrazia". Il Telegraph ha lanciato l'allarme chiedendosi addirittura se una o più spie cinesi fossero davvero riuscite ad infiltrarsi nell'establishment britannico.

Alcuni parlamentari, come Tom Tugendhat, ex ministro della sicurezza conservatore, hanno avvertito che le rivelazioni sul caso Yang non sarebbero altro che la " punta dell'iceberg " dell'ipotetica ingerenza di Pechino negli affari interni del Regno Unito. L'ufficio del principe Andrea ha fatto sapere che il Duca aveva " cessato ogni contatto con l'individuo dopo che erano state sollevate delle preoccupazioni ", aggiungendo che lo stesso Andrea aveva " incontrato l'individuo attraverso canali ufficiali senza che nulla di natura sensibile fosse mai stato discusso ".

Problema reale o allarme eccesivo?

" Stanno cercando di esercitare influenza, stanno cercando di cambiare le politiche del Regno Unito e di altri Paesi, e stanno cercando di influenzare gli individui, non solo nella famiglia reale, ma nel mondo accademico, nella politica, negli affari e persino a volte nel giornalismo ", ha spiegato Tugendhat alla Bbc riferendosi ai presunti 007 del Dragone.

" Il clima politico è cambiato e, sfortunatamente, ne sono caduto vittima. Quando le relazioni sono buone e si cercano investimenti cinesi, sono il benvenuto nel Regno Unito. Quando le relazioni si inaspriscono, si assume una posizione anti Cina e vengo escluso ", ha dichiarato Yang, dicendo di essere un imprenditore indipendente che si è fatto da solo. " Ho dedicato la mia vita professionale nel Regno Unito a costruire legami tra aziende britanniche e cinesi. Le mie attività hanno contribuito a portare centinaia di milioni di sterline di investimenti nel Regno Unito ", ha quindi concluso respingendo ogni accusa.

In ogni caso, Andrea quest'anno non sarà a Sandringham, la residenza dei reali del Regno Unito in campagna, per festeggiare il Natale con la sua famiglia. Il principe non dovrebbe partecipare a nessuno degli eventi familiari.

Fonti di Buckingham Palace hanno riferito alla Bbc che c'è la speranza che il Duca di York si "ritiri onorevolmente" da tutti gli eventi familiari di quest'anno per evitare di distogliere l'attenzione dalle celebrazioni delle festività.