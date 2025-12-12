Re Carlo parla del suo tumore: un gesto senza precedenti nella storia della monarchia

Questa sera, alle 20, Channel 4 trasmetterà un discorso registrato di Re Carlo III che segnerà una svolta nella comunicazione della casa reale. Il sovrano affronterà pubblicamente la sua battaglia contro il cancro, rompendo un tabù radicato da decenni riguardo alla salute dei monarchi britannici. Il messaggio andrà in onda all’interno dell’appuntamento annuale “Stand Up To Cancer 2025”, iniziativa promossa da Cancer Research UK e dall’emittente televisiva.

Una diagnosi che ha cambiato l’agenda reale

Carlo, oggi 77 anni, aveva ricevuto una diagnosi oncologica nel febbraio 2024. La malattia era stata individuata durante un ricovero programmato per un intervento alla prostata. Da Buckingham Palace era stato chiarito fin da subito che non si trattava di un tumore prostatico, ma nessun altro dettaglio clinico era stato reso pubblico, nel rispetto della privacy del monarca.

Il contenuto del discorso

La registrazione del messaggio è avvenuta nella Morning Room di Clarence House alla fine di novembre. Nel suo intervento, Carlo parlerà apertamente del percorso di cura, dell’impatto della diagnosi e dell’importanza degli screening oncologici, tema cardine della campagna di sensibilizzazione cui presta il proprio sostegno.

Il discorso arriva dopo mesi in cui il re aveva mantenuto il massimo riserbo sul suo stato di salute, limitandosi in passato a definire il percorso terapeutico come “ difficile ma controllabile ”.

Le condizioni del sovrano

Nonostante le cure settimanali alle quali si sottopone dall’inizio del 2024, Carlo ha continuato a mantenere un ritmo istituzionale significativo. Nel 2025 ha partecipato a missioni all’estero e ripreso gran parte dei suoi impegni pubblici, mostrando una presenza costante nella vita ufficiale del Paese.

La serata dedicata a Stand Up To Cancer culminerà con una diretta dall’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge, condotta da Davina McCall, anch’essa reduce da una propria esperienza con la malattia.

Un cambio di paradigma nella comunicazione reale

L’iniziativa del re è considerata una vera svolta nel rapporto tra la monarchia e l’opinione pubblica. Storicamente, Buckingham Palace ha sempre protetto con grande riservatezza le informazioni sulla salute dei sovrani, limitandosi a note essenziali e senza mai entrare nei dettagli delle terapie.

La scelta di Carlo punta invece a utilizzare la visibilità della corona per lanciare un messaggio di normalizzazione della malattia e incoraggiare la popolazione a sottoporsi a controlli regolari.

La campagna 2025

Accanto allo speciale televisivo, Stand Up To Cancer 2025 propone nuovi strumenti digitali dedicati alla salute oncologica, piattaforme che aiutano i cittadini a verificare gli screening ai quali hanno diritto,

materiali informativi sulla prevenzione e risorse utili per identificare tempestivamente i segnali di allarme. Un tema che il re toccherà nel, sottolineando il valore della diagnosi precoce.