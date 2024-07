Uk, arrestato il killer con la balestra. Chi è Kyle Clifford che ha ucciso 3 donne

Ascolta ora 00:00 00:00

È terminata dopo poche ore la fuga di Kyle Clifford, il 26enne accusato di aver ucciso con una balestra la moglie e le due figlie del giornalista radiofonico della Bbc John Hunt. Secondo quanto reso noto dalla stampa britannica, l’uomo è stato individuato e arrestato nella zona di Hilly Fields a Enfield, nord di Londra. Secondo quanto confermato dalla polizia dell'Hertfordshire in un comunicato, il killer è stato accompagnato in ospedale, dove “ricevendo cure mediche dopo essere stato trovato con delle ferite” . Le autorità hanno precisato di non aver sparato alcun colpo per la sua cattura.

Sky pictures show Clifford being stretchered out of Lavender Hill Cemetery in Enfield which is close to the suspect’s home.



Police have said they believe the triple murder of three women in Bushey was a targeted incident.https://t.co/gOXFeZILDE pic.twitter.com/MJu92UaAvn — Sky News (@SkyNews) July 10, 2024

Il triplice omicidio è avvenuto ieri sera nella cittadina di Bushey, dove vivevano le tre vittime, la 61enne Carol Hunt e le figlie Louise e Hannah, rispettivamente 25 e 28 anni. La terza figlia della coppia non è stata coinvolta. È stato lo stesso Hunt a ritrovare le tre donne esanimi dopo essere rientrato da un servizio all'ippodromo di Lingfield Park. La polizia ha riferito che al momento non sono ricercate altre persone in relazione all’indagine. Un attacco mirato, quello di Kyle Clifford, che ha utilizzato una balestra per firmare gli assassini, anche se le autorità non hanno specificato se il 26enne avesse qualche legame con le vittime.

I media britannici hanno riferito che Kyle Clifford fosse stato fidanzato con una delle sorelle Hunt, ma non sono giunte conferme. Secondo la Bbc, inoltre, il killer avrebbe lasciato l’esercito britannico nel 2022, dopo un breve periodo di servizio. Sulla tragedia di Bushey è intervenuta anche la nuova ministra degli Interni, Yvette Cooper, che ha definito il triplice omicidio "veramente scioccante" . La portavoce del suo dicastero ha evidenziato inoltre che verrà presa "rapidamente in considerazione" l'opportunità di introdurre più controlli sul possesso delle balestre, per cui non è necessaria una licenza.

In attesa di nuovi aggiornamenti dalla polizia britannica, emergono importanti dettagli sul profilo del killer. Il Telegraph segnala infatti che il fratello di Kyle Clifford sta scontando l’ergastolo in carcere per aver ucciso un uomo.

L’episodio risale al 2018 e il fratello maggiore del killer, Bradley Clifford, falciò volontariamente Soban Khan, 18 anni, e Jahshua Francis, 19 anni, rei di aver colpito la sua Ford Mustang con una bottiglia. Seguiranno aggiornamenti.