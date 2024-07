Regno Unito, uccide tre donne con una balestra: caccia al killer in fuga

Ascolta ora 00:00 00:00

(articolo in aggiornamento) - Nel Regno Unito un uomo di 26 anni è ricercato dalla polizia per aver colpito e ucciso tre donne con una balestra. Il killer si chiama Kyle Clifford e ha compiuto il folle gesto ieri sera a Bushey nell'Hertfordshire. Le vittime erano imparentate tra loro. Avevano 25, 28 e 61 anni. Le autorità ritengono che Clifford possa essere ancora armato con la stessa balestra, e che si aggirerebbe nell'Hertfordshire o ad Enfield, nel nord di Londra, dove vive. I vicini hanno riferito che la sua casa di Enfield è stata perquisita da agenti armati alle 8 di questa mattina. Yvette Cooper, nuovo ministro degli Interni dell'Uk, ha descritto le morti come " davvero scioccanti " e ha affermato di essere tenuta al corrente dagli inquirenti.

Il triplice omicidio che ha scosso il Regno Unito

Il sovrintendente capo della polizia, Jon Simpson, ha spiegato che Kyle Clifford ha colpito a morte con una balestra tre donne, uccidendole, e che poi si è dato alla fuga. Simpson ha parlato di tre " orribili omicidi mirati " avvenuti nell'Hertfordshire: i corpi sono stati rinvenuti all'interno di un appartamento. Per eliminare le donne è stata usata " una balestra ", ma " potrebbero anche essere usate altre armi ". Il ministro Cooper ha esortato su X la popolazione " a fornire alla polizia qualsiasi informazione in possesso ". La polizia britannica ha chiesto all'omicida di arrendersi. Escluso, al momento, il movente terroristico.

La popolazione è stata invitata a non avvicinarsi a Clifford e a segnalare immediatamente alla polizia eventuali avvistamenti. Sembra che lavorasse come guardia giurata privata. Il sovrintendente investigativo Rob Hall ha affermato: " Si tratta di un incidente incredibilmente difficile per la famiglia delle vittime e chiediamo che venga rispettata la loro privacy mentre cercano di accettare quanto accaduto ". Hall ha quindi aggiunto: " Sebbene siamo ancora nelle prime fasi di questa indagine, stiamo attivamente cercando Kyle Clifford che riteniamo possa trovarsi nelle zone dell'Hertfordshire o del nord di Londra ".

La situazione è ancora nebulosa. Testimoni hanno riferito di aver udito urla provenire dalla casa in cui sono morte le tre donne prima che scoppiasse il " caos assoluto ". Un vicino, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha descritto l'incidente come " scioccante ". Ha spiegato di non conoscere bene le vittime, ma le ha descritte come parte di una famiglia amichevole. " Li vedevamo passare ogni giorno e ci salutavano con il buongiorno. È davvero triste quello che è successo, davvero scioccante ", ha proseguito la fonte intercettata dai media britannici.

Cosa sappiamo del killer (ancora in fuga)

La caccia all'uomo è in corso da ore. Secondo le prime ricostruzioni Kyle Clifford avrebbe ucciso una donna di 61 anni e due delle sue figlie in una proprietà a Bushey, Hertfordshire, martedì sera, prima di darsi alla fuga. La polizia ha esortato Clifford, che è armato e proviene dalla zona di Enfield, ad arrendersi.

I dettagli sull'incidente sono ancora scarsi e Clifford è l'unica persona di cui è stato reso noto il nome in relazione al triplo omicidio.

potrebbero essere state utilizzate

Non conosciamo leche hanno portato alla morte delle donne, né la natura delle ferite. La polizia ha affermato che "" armi aggiuntive, ma non sappiamo quali siano o quante. Al momento non conosciamo il legame che Clifford aveva con le donne.