Londra, stop ai pazienti trans nei reparti femminili degli ospedali

Fa discutere, nel Regno Unito, il piano "anti-woke" dei Tory al governo. Alle donne transgender, secondo quanto riferito dall'attuale ministro della Salute, Steve Barclay, potrebbe presto essere vietato l'accesso ai reparti ospedalieri femminili. Tale ipotesi è stata presentata alla conferenza annuale del partito conservatore e duramente criticata in queste ore da attivisti e associazioni. Durante la conferenza in corso a Manchester, Barclay ha annunciato che il governo conservatore ha l'intenzione di cambiare la costituzione del National Health Service (Nhs, sistema sanitario nazionale del Regno Unito), " a seguito di una consultazione che si terrà più avanti nel corso dell'anno, per assicurarci di rispettare la privacy, la dignità e la sicurezza di tutti i pazienti, di riconoscere l'importanza delle diverse esigenze biologiche e di proteggere i diritti delle donne ".

"Abbiamo bisogno di buon senso"

Il governo conservatore, con questa mossa annunciato da Barclay, ristabilisce dunque un principio contestato da liberal e progressisti: la preminenza della realtà biologica rispetto al genere. Un principio peraltro supportato da femministe e attiviste come la scrittrice Jk Rowling e la docente e filosofa Kathleen Stock, che negli ultimi anni si sono battute a favore dei diritti delle donne. Pagandone le conseguenze sia sul piano professionale che umano con boicottaggi, "shitstorm" sui social e minacce - anche gravi - contro la loro famiglia. Non sono peraltro le uniche a essersi battute per questo. A febbraio, come nota lo Standard, la baronessa Nicholson di Winterbourne ha sostenuto in Parlamento che le precedenti garanzie date alle donne erano state " mandate all'aria " dalle attuali linee guida del servizio nazionale che prevedono che le persone transgender devono essere accolte " in base alla loro presentazione: il modo in cui si vestono, il nome e i pronomi che usano attualmente ", piuttosto che al loro sesso biologico. Ora serve una svolta basata sul buon senso. Interpellato dai cronisti, Barclay ha infatti affermato: " Abbiamo bisogno di un approccio basato sul buon senso nei confronti delle questioni legate al sesso e all’uguaglianza nel servizio sanitario nazionale – ecco perché oggi annuncio proposte per diritti più chiari per i pazienti ".

Una guerra culturale