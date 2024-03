"Relazione proibita": così la figliastra di Macron descrive la storia tra il presidente francese e Brigitte

Si torna a parlare della relazione fra il presinde francese Emmanuel Macron e la première dame Brigitte Marie-Claude Trogneux. Una relazione, quella fra i due, ritenuta controversa, in quanto Brigitte ha ben 24 anni più di Macron che, al loro primo incontro, era solo uno studente di 15 anni mentre lei un'insegnante di recitazione presso il Liceo cattolico Providence di Amiens. Insomma, una storia, la loro, che ha fatto e fa molto discutere.

A ritornare sull'argomento è il Paris Match, che ha recentemente pubblicato un'intervista rilasciata da una dei figli di Brigitte, Tiphaine Auzière, nata dal precedente matrimonio della première dame col banchiere André-Louis Auzière. Brigitte Macron ha più volte ammesso di aver impiegato diverso tempo per ricucire i rapporti con i suoi figli. Evidentemente, però, certe ferite sono rimaste.

Riferendosi al legame fra la madre e il patrigno, Tiphaine Auzière la definisce senza mezzi termini come una "relazione proibita" . Una relazione fra uno studente e un'insegnante sposata che l'ha messa in imbarazzo e ferita.

Tiphaine Auzière, che ha recentemente pubblicato un libro in cui parla proprio della madre, ha spiegato che quando si seppe della relazione amorosa fra Brigitte e il giovane Emmanuel Macron lei era una bambina di soli 10 anni. Anche i suoi due fratelli, di qualche anno più grandi, erano comunque adolescenti. Tutti e tre furono costretti a confrontarsi con le conseguenze provocate dalle azioni della madre e a sopportare il biasimo dei cittadini di Amiens.

" Ho imparato molto sulla natura umana ", ha dichiarato la Auzière, che oggi ha 40 anni. Solo 6 in meno di Emmanuel Macron. " Gli attacchi, le maldicenze, le sentenze ", ha ricordato la donna. " Non era ancora l'era dei social network, ma eravamo in un piccolo paese di provincia, dove ogni cosa diviene nota. Nonostante tutto ciò, rimasero in piedi. Ho acquisito una mente aperta, il desiderio di andare avanti senza ascoltare il rumore circostante e una maggiore tolleranza ".

Grande il dispiacere per il padre, André-Louis Auzière, che da questa storia uscì umiliato. L'uomo fu costretto a lasciare la casa di famiglia nel 1994. Il divorzio con la moglie Brigitte arriverà nel 2006. Un anno dopo, l'ex consorte sposerà Macron. Affrontare lo scandalo non fu facile. Ogni volta che Emmanuel Macron si avvicinava alla casa della famiglia, si spargevano le voci. Laurence, sorella maggiore di Tiphaine Auzière, aveva all'epoca 17 anni. Era coetanea di Macron, e sua compagna di classe.