La bandiera della nave? Per le Ong vale solo quando fa comodo

Il diritto internazionale secondo la rivisitazione delle Ong prevede che quando qualche norma vada a loro favore debba essere invocato quando, invece, non piace, può essere derogata. Gordon Isler, "attivista, antifascista", come si definisce lui stesso, coordinatore della nave Sea-Eye dell'omonima Ong, spiega a modo suo quello che sarebbe accaduto sabato notte, quando il mercantile battente bandiera di Gibilterra ha recuperato oltre 70 migranti in mare portandoli in Libia. Dai suoi tweet sembra che avrebbero preferito perenderli loro: " Sabato notte la nave mercantile #VosTriton (bandiera: Gibilterra) ha informato via radio la #SEAEYE4 che 79 persone erano state salvate e sarebbero state portate a Tripoli . La gente rimase in mare per tre giorni ".

4/8Der Kapitän der #VosTriton hat mglw. gegen dieses Prinzip verstoßen. Fraglich ist nun, wer ihm die Anweisung dazu gab. Die Crew der #SEAEYE4 berichtet auch, dass es am Donnerstag bis zu 5 Pull-Backs der sog. Libyschen Küstenwache gab und ein Flugzeug von Frontex vor Ort war. pic.twitter.com/TU6yZs50a2 — Gorden Isler (@gorden_isler) December 16, 2023

Tripoli era il porto più vicino per la mercantile, che ha tratto in salvo le persone portandole a terra. " Il principio di non respingimento è sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati (GFK) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si afferma che gli Stati parti non possono rimandare le persone in aree in cui la loro vita o libertà sarebbero messe in pericolo o dove sarebbero altrimenti a rischio di trattamenti inumani, come la tortura ", dice Isler. Lui stesso, nei suoi tweet, mostra la posizione del mercantile nei pressi delle coste libiche. " La domanda ora è chi gli ha dato le istruzioni per farlo. L'equipaggio del Sea-Eye4 riferisce inoltre che giovedì si sono verificati fino a 5 richiami da parte della cosiddetta guardia costiera libica e che sul posto era presente un aereo di Frontex ", dice ancora Isler.